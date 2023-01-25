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中國通報新冠感染情況 高峰曾日增近700萬陽性

記者陳政錄／即時報導
去年12月中國放寬疫情管制，接著再調整將新冠肺炎改稱新冠感染，實施傳染病乙類乙管後，各地陸續經歷疫情高峰。(路透)
去年12月中國放寬疫情管制，接著再調整將新冠肺炎改稱新冠感染，實施傳染病乙類乙管後，各地陸續經歷疫情高峰。(路透)

隨著中國各省陸續經歷新冠感染、重症高峰，中國疾病預防控制中心25日公布近月的中國全國新冠感染情況。其中，在疫情高峰時，中國新冠核酸檢測陽性人數日增達694萬，日就診人數最高峰時為286.7萬人次，在院的重症感染者一度日增近1萬人，在院死亡人數則於1月4日達到峰值4,273例，但上述數據目前均已持續下降。

據中國疾控中心通報，去年12月8日以後，中國不再展開全員核酸篩查，實行「願檢盡檢」，各省核酸檢測量不斷減少，例如去年12月9日檢測量為1.5億，2023年1月1日降至754萬，1月23日降至最低28萬。

通報指出，去年12月9日以來，中國核酸檢測陽性數、陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數去年12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降，2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率去年12月25日達高峰後（29.2%）逐步下降，1月23日降低到5.5%。

在中國全國發燒門診（診室）診療情況 方面，整體就診人數於去年12月23日達到峰值286.7萬人次，隨後連續下降，2023年1月23日下降到6.3萬人次，較峰值下降了97.8%。

住院診療情況方面，中疾控指出，中國在院新冠感染者於2023年1月5日達到峰值162.5萬人，隨後持續下降，1月23日下降至24.8萬人，較峰值減少了84.8%。

其中，在院中國重症患者數量於2022年12月27日至2023年1月3日期間，每日增加近1萬，1月23日下降至3.6萬，較峰值下降了72.0%。在院的新冠感染死亡病例方面，1月4日達到每日峰值4,273例，隨後持續下降，1月23日下降至896，較峰值下降79.0%。

至於各地疫情流行趨勢，中疾控指出，北京和天津以Omicron的BF.7變異株為主；江蘇和內蒙則是BF.7和BA.5.2基本持平；其他省份均以BA.5.2為主。

中疾控報告中國全國新冠檢測陽性數和陽性率變化趨勢。取自中疾控網站
中疾控報告中國全國新冠檢測陽性數和陽性率變化趨勢。取自中疾控網站

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