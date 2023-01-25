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3年防疫動搖地方財政基礎 廣東累計投入1467億元

中國新聞組／北京25日電

儘管中國已放棄新冠清零政策，但三年來大規模防疫累積的經濟成本動搖了地方政府的財政基礎。專家表示，財政負擔將影響政府提供公共服務的能力，並拖累中國的經濟復甦步伐。

美國之音引述財新報導，廣東省各級財政在過去三年累計投入人民幣1467.93億元（約216.37億美元）用於疫情防控。這三年裡每年的疫情相關支出都比前一年增加約50%，這個數字在去年達到711.39億元（約104.85億美元）的最高值。廣東是中國經濟總量最高的省份。

中國其他主要省市也面臨新冠疫情支出的大幅度攀升。據美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國首都北京去年在新冠防控上的支出近300億元，比2020年增長140%；福建省在去年花130.4億元用於新冠防治，同比增長56%。

近三年來，中國地方政府在執行中央政府嚴格的新冠清零政策方面首當其衝。他們不得不支付大規模、常態化的新冠核算測試費用，還要負責強制隔離和其他疫情相關的花費。

然而，相比於支出上漲，地方政府面臨收入急劇收縮的問題。疫情導致經濟增長乏力，房地產行業陷入危機致使土地銷售收入急劇下降，一些地方還給企業減稅以幫助他們應對經濟放緩。

智庫捍衛民主基金會的中國問題專家克雷格·辛格爾頓(Craig Singleton)認為，維持新冠清零政策的高額成本給中國經濟帶來了破壞，使中國的公共財政陷入混亂。「飆升的地方債務對中國經濟健康構成了嚴重威脅，並增加了地方政府違約的風險。這些債務擠壓了政府刺激增長、穩定就業和擴大公共服務的能力。」

中國官方在防疫政策放開後重新聚焦經濟增長，地方政府正通過發放債券的方式為經濟刺激政策尋求更多資金支持，這可能導致地方財政狀況進一步惡化。

中國人民大學財稅研究所近日發布報告警告稱，去年中國各省份債務規模增速明顯超過GDP增速和財政收入增速；疫情后新增專項債發行規模達到人民幣3萬億元（約4422.1億美元），去年更首次超過人民幣4萬億元（約5895.9億美元）。

疫情 防疫 北京

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