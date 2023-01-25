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「全員核酸」遭酸消化存貨、跟國家對幹 江西撫州道歉：考慮不周

中國新聞組／北京25日電
江西一地發布「全員核酸」通告引發爭議。圖為此前南昌城區核酸檢測。(中新社)
江西一地發布「全員核酸」通告引發爭議。圖為此前南昌城區核酸檢測。(中新社)

中國開放疫情防控以來，核酸已逐漸遠離民眾生活，但江西撫州市東鄉區24日一則「全員核酸」的通報引發廣泛關注，還登上微博熱榜第一，網民諷此舉是消化核酸存貨、跟國家對著幹；由於反彈聲浪大，東鄉區隨後刪文道歉稱：「考慮不周」。

每日經濟新聞報導，江西撫州市東鄉區「東鄉發布」微信公眾號24日發布「關於組織開展免費核酸檢測的通告」；稱由於春節期間返鄉人員較多，為更精準做好重點人群動態管理，為下一步疫情防控決策提供更加精準數據支撐，決定於1月25、26日在全區範圍內開展免費核酸檢測，採樣對象為全區居民，採樣方式為單人單管。

通告中並例出21個免費核酸採樣點，呼籲市民「合理安排時間，積極參與」，在規定的核酸篩查採樣時間內參加採樣。

由於國務院在去年12月7日發布「新十條」優化措施中強調，不按行政區域開展全員核酸檢測，除部分特殊區域，不要求提供核酸陰性證明；跨區域流動人員不展開落地檢測等。

如今在民眾生活恢復如常之後，東鄉區此時的通告令網民的「核酸噩夢」再現，在網上瞬間掀起巨大批評。

東鄉區先前指「全員核酸」是為統計陽性感染率，「不做強制要求」，卻遭外界質疑「是否違反國家政策」、「這個做法是跟國家政策對著幹吧」、「是核酸公司存貨沒消化完嗎」、「這是公然違反乙類乙管規定」，還有網友指「應該責罰江西這個地方的官員了，估計他們想變著花樣花財政支出了」。

由於反彈聲浪大，東鄉區委、區政府24日下午表示：「由於工作考慮不周，給當地居民和社會各界造成困擾，對此深表歉意，將虛心接受網民和社會監督。目前東鄉區已平穩度過本輪疫情感染高峰，下一步將嚴格按照國家有關要求做好疫情防控工作。」

下午5時許，「東鄉發布」已刪除這則通告。據時代財經報導，當地疫情防控辦公室回應稱，此次全員核酸為撫州市統一要求，目的也如通告所說，為准統計數據。通知發布後接到許多市民諮詢，工作人員解釋稱，通告也非強制要求，市民「願檢盡檢」，「但目前刪了應該是不做了」。

江西一地發布「全員核酸」通告引發爭議。(取材自微博)
江西一地發布「全員核酸」通告引發爭議。(取材自微博)

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