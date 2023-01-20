「狼還是要吃羊」 中專家示警：農村將現疫峰
中國優化新冠防控後疫情現況如何？國家衛健委昨表示，各省已度過發燒門診、急診和重症患者三個高峰，農村地區是當前疫情防控重中之重。中國疾控中心前主任高福也指出，Omicron毒力下降，但終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，示警第二波高峰恐出現在農村，部分地區會出現醫療擠兌；而3、 4月XBB若在中國流行開來，「可能大家會再感染一次」。
國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅昨在防疫記者會上指出，各省已度過三個高峰。全國發燒門診就診人數、急診就診人數、陽性重症患者人數分別在去（2022）年12月23日，和今年1月2日、1月5日達到峰值後持續下降。普通門診新冠患者占比逐步降低，住院患者上升，當中非新冠患者的比率大幅度提升。
國家衛健委發言人米鋒則指出，農村地區是中國當前防疫的重中之重，要抓好防疫體系運轉，統籌各種醫療資源，保障好民眾的就醫用藥需求，做好老人、兒童等重點人群管理。農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智說，已摸排了5.9億人，摸清農村地區老幼病殘孕等五類人群的基本訊息，指導各地建立重點人群相關聯繫制度。
至於農村醫療資源短缺問題，毛德智說，將加強督導和調度、動員社會力量解決一些突出問題等。郭燕紅也說，春節期間，中國發燒診室要應設盡設、應開盡開。
國務院副總理孫春蘭昨在北京調研新冠病毒感染醫療救治工作時指出，要保障基層特別是農村地區藥品和醫療設備，通過上級醫務人員下沉、巡診、組建流動小分隊等多種形式，增加基層醫務力量。並要求加強重症救治組織工作，中西醫結合、中西藥並用，不斷提高治愈率、降低病亡率。
中國科學院院士、中疾控前主任高福指出，Omicron毒力下降，但還沒有下降到可以當成疫苗來看，第二波高峰會出現在偏遠農村地區。Omicron終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，脆弱、高危人群還要出現重症，甚至死亡。因此不能有「恐冠症」，也不能有「輕冠症」。
高福表示，以北京、河南、江蘇、安徽為代表的省市，城市感染高峰已過。一些偏遠的農村地區，由於春節期間民眾返鄉，可能會出現感染高峰。這一波不會比防疫政策調整後的第一波高峰更高，但很可能出現在缺醫少藥，剩餘不到10％沒完成全程疫苗接種的地方，這些地區會出現醫療擠兌。估計農村這波感染高峰會持續到3月。
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