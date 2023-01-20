「狼還是要吃羊」 中專家示警：農村將現疫峰

中國目前全力防範農村地區疫情，全力救治農村的新冠患者。圖為山西太原市的白求恩醫院救治重症患者。（中新社）

中國優化新冠防控後疫情現況如何？國家衛健委昨表示，各省已度過發燒門診、急診和重症患者三個高峰，農村地區是當前疫情防控重中之重。中國疾控中心前主任高福也指出，Omicron 毒力下降，但終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，示警第二波高峰恐出現在農村，部分地區會出現醫療擠兌；而3、 4月XBB若在中國流行開來，「可能大家會再感染一次」。

國家衛健委醫療應急司司長郭燕紅昨在防疫 記者會上指出，各省已度過三個高峰。全國發燒門診就診人數、急診就診人數、陽性重症患者人數分別在去（2022）年12月23日，和今年1月2日、1月5日達到峰值後持續下降。普通門診新冠患者占比逐步降低，住院患者上升，當中非新冠患者的比率大幅度提升。

國家衛健委發言人米鋒則指出，農村地區是中國當前防疫的重中之重，要抓好防疫體系運轉，統籌各種醫療資源，保障好民眾的就醫用藥需求，做好老人、兒童等重點人群管理。農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智說，已摸排了5.9億人，摸清農村地區老幼病殘孕等五類人群的基本訊息，指導各地建立重點人群相關聯繫制度。

至於農村醫療資源短缺問題，毛德智說，將加強督導和調度、動員社會力量解決一些突出問題等。郭燕紅也說，春節期間，中國發燒診室要應設盡設、應開盡開。

國務院副總理孫春蘭昨在北京 調研新冠病毒感染醫療救治工作時指出，要保障基層特別是農村地區藥品和醫療設備，通過上級醫務人員下沉、巡診、組建流動小分隊等多種形式，增加基層醫務力量。並要求加強重症救治組織工作，中西醫結合、中西藥並用，不斷提高治愈率、降低病亡率。

中國科學院院士、中疾控前主任高福指出，Omicron毒力下降，但還沒有下降到可以當成疫苗來看，第二波高峰會出現在偏遠農村地區。Omicron終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，脆弱、高危人群還要出現重症，甚至死亡。因此不能有「恐冠症」，也不能有「輕冠症」。