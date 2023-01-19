習談防疫鬆綁：3年嚴格「乙類甲管」是正確選擇

國家主席習近平在北京通過視頻連線看望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民致以新春的美好祝福。（新華社）

中國國家主席習近平 18日與六地基層幹部視訊，稱防疫 大幅鬆綁後，他最擔心的是農村和農民，因為農村醫療條件相對薄弱，防控難度大、任務重。他特別關心老年人，稱老年人是當前疫情 防控的重中之重，並要求補齊農村地區防疫短板。習近平同時談到三年「乙類甲管」防疫，認為這是正確選擇，為當前優化防控措施贏得了寶貴時間。

國家主席習近平在北京通過視頻連線看望慰問基層幹部群眾，向全國各族人民致以新春的美好祝福。（新華社）

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習近平要求，要堅持像「脫貧攻堅」那樣，「五級書記」（指省委書記、市委書記、縣委書記、鄉黨委書記、村支部書記）抓農村防控，縣鄉村三級尤其要承擔起屬地責任，強化返鄉務工人員和大中專學生防疫服務，加強農村老幼病殘孕等重點人群醫療保障，最大程度維護好農民群眾身體健康和正常生產生活秩序，確保群眾平安過年。

中新社指出，在春節即將到來之際，習近平於18日上午在北京人民大會堂東大廳，與黑龍江、福建、新疆、河南、北京、四川等地基層幹部群眾視訊，並慰問防疫第一線的醫務人員、福利院的老年人、能源保供企業的員工、高鐵站的幹部職工、農產品批發市場的商戶和群眾、鄉村基層的幹部群眾。 習並首度公開過問醫院在防疫放開後的因應措施。

四川省綿陽市北川羌族自治縣石椅村民眾，被安排於18日上午與人在北京的習近平視訊連線。（新華社）

在與各地民眾視訊時，習近平強調，近三年來，中國對新冠疫情嚴格實行「乙類甲管」，是正確的選擇，經受住了多輪病毒變異的衝擊，最大限度降低了重症率和病亡率，有力保護了人民群眾生命安全和身體健康，也為當前優化疫情防控措施、實施「乙類乙管」贏得了寶貴時間。

習近平說，「現在疫情防控進入新階段，依然處在吃勁的時候，但曙光就在前頭，堅持就是勝利！」

他表示，當前，病毒仍在不斷變異，這一波疫情雖然毒性有所減輕，但傳播更快、傳染性更強，對老年人風險很大，因此他特別關心關注老年朋友。

國家主席習近平18日透過視訊，「看望慰問」各地民眾。中共中央政治局常委李強、蔡奇、丁薛祥等人陪同。（新華社）

習近平指出，老年人是當前疫情防控的重中之重，對養老院、福利院等機構人員防護和健康管理的措施，要嚴於其他場所，嚴防發生聚集性疫情。養老院、福利院等要加強與醫療機構的配合，推進疫苗接種，完善防控和救治機制，確保重症患者及時得到救治。

他提到，目前防疫重心已從「防感染」轉移到「醫療救治上」，重點是「保健康、防重症」，醫院承擔的任務更為繁重。要進一步擴充醫療資源，增加醫療服務供給，增加藥品配備，特別要做好重症救治的應對準備，保障正常醫療秩序。