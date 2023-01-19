中專家：新冠XBB病毒若流行 3、4月大家會再感染一次

中國目前全力防範農村地區疫情，全力救治農村的新冠患者。圖為山西太原市的白求恩醫院救治重症患者。（中新社）

中國科學院院士、中疾控前主任高福指出，Omicron 毒力下降，但還沒有下降到可以當成疫苗 來看，第二波高峰會出現在偏遠農村地區。Omicron終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，高危人群還是要特別注意。

中國國家主席習近平18日以視頻連線，看望慰問鄉村基層群眾等各地人員時說，「疫情防控措施優化調整後，我最擔心的是農村和廣大農民朋友。」

高福今天在接受中國新聞周刊時表示，Omicron終究還是新冠病毒，「狼還是要吃羊的」，脆弱、高危人群還要出現重症，甚至死亡。因此，既不能有「恐冠症」，也不能有「輕冠症」。

高福表示，以北京 、河南、江蘇、安徽為代表的省市，城市感染高峰已過。對於還沒有進入感染高峰的地區，比如說一些偏遠的農村地區，由於春節期間民眾返鄉，可能會出現感染高峰。這一波感染不會比防疫政策調整後的第一波高峰更高。但新的感染高峰很可能出現在缺醫少藥，剩餘不到10％沒完成全程疫苗接種的地方，這些地區會出現醫療擠兌，因此，還是呼籲大家，將最重要的醫療資源留給有基礎疾病的、老年高危人群。

高福認為，農村這波感染高峰會持續到3月分。春節期間，因為現在呼籲比較多，可能大家還相對注意一些。春節一過，大家一放鬆防控意識，2月至3月，可能還會出現一個小的感染高峰。

高福表示，XBB.1.5有著明顯的免疫逃逸，幾乎相當於一個全新病毒。如果3、 4月，XBB在中國最終流行開來，從疫苗和免疫角度，可能大家會再感染一次。