未納輝瑞Paxlovid 醫保局：給過誠意 不再談判

輝瑞新冠口服藥Paxlovid未能通過談判納入中國醫保目錄。(路透)

國家醫保 局公布2022年國家醫保目錄調整結果，輝瑞 新冠口服藥Paxlovid未能通過談判納入。據報導，國家醫保局稱已對輝瑞給出「很大的誠意」，但對方報價過高且無降價意願，雙方不會再就Paxlovid專門談判。美國製藥巨頭莫德納 （Moderna）正就向中國提供新冠疫苗及設廠談判中。另新冠藥物阿茲夫定阿茲夫定片和清肺排毒顆粒談判成功，正式納入醫保目錄。

對於Paxlovid未能通過談判納入醫保目錄，新京報引述知情人士透露，原因是輝瑞報價距離底價過遠，談判過程中基本未降價，且「當天包括Paxlovid在內，輝瑞共有六個藥品進入醫保談判。 前面五個都是他們的副總裁談的，到談Paxlovid的時候，副總裁等高管已經離場」。過程中沒有出現所謂報價低至600多元人民幣（約88.5美元）情況，實際報價比這高許多。

知情人士表示，這一事實也向談判醫保方傳遞出較為明確的信號。結合談判過程中，從企業方無降價意圖來看，企業表達的意願已相當明顯。

第一財經也引述相關人士指出，國家醫保局在與輝瑞談判中給出了「很大的誠意」，但雙方存在較大的差異。醫保部門的考慮是「按照說明書，大部分患者都可以使用Paxlovid，中國人口基數大，用藥量會非常龐大，醫保部門必須考慮資金的承受力和社會承受力」。

有中國官媒引述消息稱，國家醫保局表示，不會再和輝瑞就Paxlovid舉行專門的談判。正常情況下，醫保目錄談判一年只舉行一次。

財聯社報導，今年一共有三種新冠治療用藥納入談判，其中，經過幾輪磋商，新冠治療口服藥阿茲夫定最終以11.58元談判成功，納入醫保目錄。按各地醫保掛網價格，阿茲夫定片定價每瓶270元。

新版國家醫保藥品目錄共公布新增111種藥品，包括慢性病、腫瘤、抗感染、罕見病、新冠治療用藥等。與原市場價相比，通過談判納入的108個目錄外藥品價格降幅達60.1%，與2021年基本持平，最大降幅超過90%。新版目錄將於3月1日實施，預計未來兩年內為患者減負超過900億元。