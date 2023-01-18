銷中國新冠假仿藥 東南亞造、印度貼牌

中國查獲市面上流通的印度仿製Paxlovid，有9成是假貨。（取材自中國青年網）

印度 新冠仿製藥出現造假且在中國販售，香港 文匯報報導，自稱是藥品生產商、操東南亞 口音英語的男子表示，藥是從越南、老撾等地進口Nirmatrelvir（奈瑪特韋，能阻斷新冠病毒複製），在東南亞的工廠加工製作，再運到印度貼牌銷往中國。

北京閆女士分享自己的辨偽心得說，「如果印度綠盒仿藥Primovir包裝i字母上的點是圓形的，P是開口的，就是真的。盒子上有中國電話號碼的，也是真的。」除了綠盒仿藥外，絕大多數網民對其他品牌的印度仿藥並不存疑。華大集團CEO尹燁表示，目前還沒有鑒別仿藥真偽簡單有效的辦法，建議聯繫專業機構進行檢測。

香港文匯報記者撥通綠盒Primovir包裝上標註的中國聯繫電話（該包裝藥物是為數不多檢出Nirmatrelvir成分的綠盒Primovir），接電話人士A讓記者撥打另一個印度電話聯繫他，但該號碼與藥盒上印刷的印度聯繫電話並不相同。面對記者的提問，A未透露太多信息，只表示市面上有很多假仿藥，他們也無能為力。

A批評有生產商為賺取利潤，將仿藥中Nirmatrelvir偷換成其他成分。A稱這些人十分貪婪，明知Nirmatrelvir供應滿足不了訂單，仍堅持生產。「我們早在去年12月就已查出有假藥，已停止代理這些藥物。」A稱，這些假药通常由小型藥廠代工，套用已在中國市場打開知名度的綠盒仿藥Primovir包裝繼續賺錢。「我們在中國有很多客戶。假藥廠用我們的包裝設計和品牌知名度，將假藥銷往中國。這在印度也是違法行為，但我們無法監管，更找不到假藥銷售渠道。現在只能換包裝，在自己工廠中生產新冠特效藥。」

記者又登陸印度最大的在線B2B市場網站IndiaMART，發現綠盒及藍盒的新冠仿藥均有銷售。藥商B十分熱情地為記者介紹目前中國內地熱銷的綠盒和藍盒仿藥，並發圖片展示庫存情況。B介紹說：「藍盒仿藥在印售價約200美元至300美元不等，綠盒售價為500美元。」他強烈建議記者購買藍盒，並稱兩藥功效相同，但藍盒更便宜。