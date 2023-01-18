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路透：中國醫師曝受壓 患者死因避寫新冠

中國新聞組／北京18日電
路透聲稱有中國醫生受壓，被要求死亡證明上的死因避寫新冠。(路透)
路透聲稱有中國醫生受壓，被要求死亡證明上的死因避寫新冠。(路透)

中國「清零」鬆綁後，公布的死亡數字被世衛組織指「嚴重低估」。據路透17日報導，中國各地公立醫院的多名醫生受訪表示，他們或收到口頭指示，「不鼓勵」他們將死亡歸因於新冠疾病，或知道所屬醫院有類似政策。多家外媒評論：中國當局通過「無痕」操作刻意壓低染疫死亡病例。對此，中國疾病控制中心和國家衛健委尚無回應。

綜合法廣網、美國之音報導，在北京新冠疫情達峰時期，一間私人醫院的醫生在急診科看到一份打印的通知：醫生應該「盡量不要」在死亡證明寫上新冠病毒引發的呼吸衰竭。此外，有醫院發通知，若醫師認為死亡完全是由新冠肺炎造成，必須向上級報告，上級將安排兩級「專家會診」確定死因。

路透聲稱看到通知副本，如果死者有潛在的疾病，應將潛在疾病列為主要死因。一些家屬向路透表示，他們的親人死亡證明死因皆非感染新冠病毒，而且一些病人的報告內文是「儘管有呼吸道症狀，但沒有被檢測出冠狀病毒。」

上海一家大型公立醫院的一名醫生說，「自去年12月取消清零以來，我們已停止對新冠死亡人數進行分類，這樣做毫無意義，因為幾乎每個人都是陽性的。」

路透引述另一位是山東省高級急診室醫生說，醫生是根據「實際死因」開具死亡證明的，但「如何分類」這些死亡是由醫院或地方官員決定的。

上海一家大型公立醫院的醫生表示，城市疫峰時，每周死亡率比每年這個時候的正常水平高出三到四倍。她說，大多數人患有不只一種疾病，但新冠使他們的病情惡化。她說：「在死亡證明上，我們填寫了一個主要死因和兩到三個次要死因，所以我們基本上省略了新冠。」這位醫生說，「沒有別的辦法，我們只能聽從醫院的命令，這些命令來自政府。我太不重要了，無法做出任何決定。」

另有幾位醫生也說，他們被告知這種指令來自「政府」，但沒有人知道來自哪個部門。

這種指令受到全球衛生專家和世界衛生組織的批評，他們指中國大幅低報新冠疫情的死亡人數。

疫情 世衛 北京

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