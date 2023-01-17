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中國馬克思理論學者嗆：染疫再死500萬人又如何？

中央社／台北17日電
中國疫情大爆發，清華大學教馬克思理論的學者蔣耘中說，就算再多死500萬人又怎樣？這番言論遭網友痛批冷血。（中新社）
中國疫情大爆發，清華大學教馬克思理論的學者蔣耘中說，就算再多死500萬人又怎樣？這番言論遭網友痛批冷血。（中新社）

中國疫情大爆發，網路廣傳各地殯儀館與火葬場堆滿來不及處理的染疫遺體畫面，但中國清華大學教馬克思理論的學者蔣耘中說，就算再多死500萬人又怎樣？這番言論遭網友痛批冷血。

據網路廣傳的截圖，蔣耘中14日藉微信發文稱：「等比例計算，這半年我已演算多次了，早就做好了放開後死幾百萬人的準備，只是這波疫情接近尾聲後回過頭來看，死的人並不是很多，還在可以接受的範圍之內。」

他說：「話說回來，就算死幾百萬人又怎樣，中國2021年死亡人數為1000萬，再多死500萬，也就是增加了50%的死亡人數，就是原來死2個，現在死3個的區別，死亡率並沒有什麼成倍增高，為什麼不能接受呢？」

蔣耘中的爭議發文惹怒中國網友，紛紛痛批他冷血、人渣及「李毅翻版」，卻都被下架刪光，就連蔣耘中的原始發文截圖都找不到了，但推特等社群媒體仍廣泛轉載。

李毅是主張武統台灣的旅美學者，2019年他應中國和平統一促進會邀請訪台演講，因持觀光簽證入境，不得發表演說，內政部移民署隨即限令他離台。

他2020年10月間曾聲稱，由於疫情以致武漢死了4000人，相較於美國的死亡人數，等於一個人都沒死。

公開資料顯示，蔣耘中是現任清華大學圖書館黨委書記，也是黨委宣傳部副部長，清華大學港澳台辦公室副主任，清華大學高校德育研究中心副研究員。

他教授馬克思主義與思想政治教育，主要科研方向為高校學生形勢與政策教育的基本理論及教育評估分析研究，改革開放以來社會思潮研究，增強社會主義意識形態的吸引力和影響力研究。

中國放寬防疫管制疫情大爆發後究竟多少人染疫死，官方15日聲稱，過去一個多月，中國醫療機構累計發生在院的染疫死亡病例共5萬9938例。

而英國健康數據分析公司Airfinity近日發布預測報告指出，1月13日是中國這一波疫情的峰值，單日染疫人數達370萬人，之後單日死亡病例高峰恐達2萬5000例。

Airfinity說，累計自2022年12月7日以來的染疫死亡人數已增至58萬4000人。預計全中國至4月底累計染疫死亡病例將達170萬人。

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