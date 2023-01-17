4元一個N95口罩變6毛 網友自嘲：大冤種

N95口罩、血氧儀價格大跳水。(視頻截圖)

繼本月初新冠抗原檢測 試劑一夜之間跌落神壇後，此前被瘋搶的血氧儀、N95口罩 等防疫 用品身價也大跳水。血氧儀半個月內從普遍價格200元人民幣(約30美元)以上，腰斬跌至百元以內；4元一個的N95口罩則腰斬再腰斬，現在賣六毛。「跳水都沒你們降價快。」最近吐槽自己是「大冤種」的網友不在少數。

據都市快報報導，「上兩周網上買的血氧儀，上周才到貨，現在已經降價一半。」最近，不少網友吐槽血氧儀和N95降價，心情像股票跌了一樣，「以後不囤貨了」。網友「是歐歐呀o_O」在微博上吐槽說，之前買的N95口罩將近4元一個入手，剛收到貨沒兩天就降價了，保完價後平均1.1元一個，結果現在又降價，不到六毛一個，並直呼「我就是個大冤種。」

每日經濟新聞報導，半個月前隨地起價的血氧儀，網上普通價格在200元以上，不過現在100多元的血氧儀已經隨處可見，不少售價已經跌至百元以內。比如蘇寧易購官方旗艦店裡，一款售價98元的血氧儀，月銷超過6萬台。

目前，杭州藥店的N95口罩單片在2元至2.5元左右。不過網上的價格已經從最貴的平均五元左右一片跌回到了一元區，個別甚至不到五毛。蘇寧易購旗艦官方店裡，一款N95口罩30片裝的售價為25.8元，相當於1片只要0.86元；最便宜的一款來自天天特賣工廠店，25只裝的N95折後只要10.15元，相當於一片只要四毛。