北京疾控中心開慶功表彰會 網：白骨堆上跳舞

中國境內民眾大規模染疫，北京市疾控中心近日卻召開「三年疫情防控工作總結表彰大會」。（翻攝鳳凰網）

中國疫情 處於重症高峰之際，北京 市疾控中心卻召開疫情總結及表彰大會，指過去三年以高度敏感的政治覺悟，為快速阻斷疫情傳播發揮專業支撐重要作用，引發輿論強烈批評。網友吐槽，「最應該表彰的是人民」；還有網友說，開慶功表彰會是「在白骨堆上跳舞」；趙紫陽秘書鮑彤之女鮑簡則表示，「簡直不要臉透了！」

北京市疾控中心13日召開三年疫情防控工作總結表彰大會，黨委書記黃春以「忠誠履職擔使命，奮楫揚帆再出發」為題發表三年工作報告，稱抗疫三年，疾控中心「以前所未有的勇氣和魄力，前所未有的措施和方法，前所未有的投入與保障，依法、規範、科學、精准開展防控工作，為全市疫情防控整體性勝利做出貢獻。會議自我表揚該中心「為快速阻斷疫情傳播發揮了重要的專業支撐作用，為首都疫情防控和經濟社會發展做出了突出貢獻」。

綜合看新聞、自由亞洲電台報導，消息一出，有網友留言質疑道：「這麼快就表彰，最應該表彰的是人民」、「從勝利走向勝利的吃人機器。任何事情都有他們慶祝的。白骨堆上跳舞的就是他們了。」也有人批評當局把哀歌當讚歌唱的自我吹噓方法。不過，也有網友認同，「北京的疫情防控工作壓力確實非常大」、「適當表彰沒有問題」。

鮑彤之女鮑簡13日在推特發帖說：「一個月不到身邊朋友或其親人走了17人了，這在我一生中都聞所未聞，莫不是又趕上千年一遇的事？北京你怎麼向市民交代一個月之內90%人感染病毒的魔鬼速度？從一開始的90%無症狀到現在90%有症狀，且10%重症？」、「北京一個月死了幾十萬人，市政府還敲鑼打鼓開表彰大會。簡直不要臉透了！」

在輿論譴責下，北京疾控中心官網和微博 帳號刪除表彰大會的報導，現在只能在新浪等第三方新聞網站上看到相關報導。