北京疾控中心開慶功表彰會 網：白骨堆上跳舞
中國疫情處於重症高峰之際，北京市疾控中心卻召開疫情總結及表彰大會，指過去三年以高度敏感的政治覺悟，為快速阻斷疫情傳播發揮專業支撐重要作用，引發輿論強烈批評。網友吐槽，「最應該表彰的是人民」；還有網友說，開慶功表彰會是「在白骨堆上跳舞」；趙紫陽秘書鮑彤之女鮑簡則表示，「簡直不要臉透了！」
北京市疾控中心13日召開三年疫情防控工作總結表彰大會，黨委書記黃春以「忠誠履職擔使命，奮楫揚帆再出發」為題發表三年工作報告，稱抗疫三年，疾控中心「以前所未有的勇氣和魄力，前所未有的措施和方法，前所未有的投入與保障，依法、規範、科學、精准開展防控工作，為全市疫情防控整體性勝利做出貢獻。會議自我表揚該中心「為快速阻斷疫情傳播發揮了重要的專業支撐作用，為首都疫情防控和經濟社會發展做出了突出貢獻」。
綜合看新聞、自由亞洲電台報導，消息一出，有網友留言質疑道：「這麼快就表彰，最應該表彰的是人民」、「從勝利走向勝利的吃人機器。任何事情都有他們慶祝的。白骨堆上跳舞的就是他們了。」也有人批評當局把哀歌當讚歌唱的自我吹噓方法。不過，也有網友認同，「北京的疫情防控工作壓力確實非常大」、「適當表彰沒有問題」。
鮑彤之女鮑簡13日在推特發帖說：「一個月不到身邊朋友或其親人走了17人了，這在我一生中都聞所未聞，莫不是又趕上千年一遇的事？北京你怎麼向市民交代一個月之內90%人感染病毒的魔鬼速度？從一開始的90%無症狀到現在90%有症狀，且10%重症？」、「北京一個月死了幾十萬人，市政府還敲鑼打鼓開表彰大會。簡直不要臉透了！」
在輿論譴責下，北京疾控中心官網和微博帳號刪除表彰大會的報導，現在只能在新浪等第三方新聞網站上看到相關報導。
另外，在北京疾控中心開慶功會的當天，經濟觀察網刊登了由北京大學國家發展研究院馬京晶課題組發布的新冠疫情感染報告。報告顯示，截至今年1月11日，全國新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。但經濟觀察網隨後刪除該報導，所有國內轉載的信息也被屏蔽。
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