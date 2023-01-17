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清華圖書館黨委書記：確診再多死500萬 沒什麼

中國新聞組／北京17日電
北京清華大學圖書館黨委書記蔣耘中宣稱，面對這波疫情「再多死500萬人也沒什麼大不了」。（清華大學官網截圖）
北京清華大學圖書館黨委書記蔣耘中宣稱，面對這波疫情「再多死500萬人也沒什麼大不了」。（清華大學官網截圖）

中國突然放開疫情管控，致民眾受疫情海嘯衝擊。美媒報導，清華大學圖書館黨委書記蔣耘中卻稱，再多死500萬又有什麼不可接受。此番冷血言論遭全網怒罵，卻獲得官方保駕護航。

自由亞洲電台報導，蔣耘中14日在其朋友圈發文為中共失敗的防疫政策洗地。稱其早就做好放開後死幾百萬人的準備，而就其掌握的數據，「並沒有出現」此種情況，因此現在中國因新冠致死的人數在其可以接受的範圍之內。

報導說，接著蔣以非常輕謾的語氣，稱「就算死幾百萬人又怎樣，中國2021年死亡人數為1000萬，再多死500萬，也就是增加了50%的死亡人數，就是原來死兩個，現在死三個的區別，死亡率並沒有什麼倍增高，為什麼不能接受呢？」

該言論在中國社交媒體上引發眾怒，網友痛斥其為「人渣」、「翻版李毅」。但怒斥蔣耘中的微博帖文、網易文章和其他論壇的內容很快被封殺。

據報導，早在2020年10月，被稱為中國「武統派學者」的李毅在一次演講中，稱「武漢死了4000人與美國22萬的死亡人數相比，等於一個人都沒死」，另類洗地言論被大批網友砲轟。

一位網名為「鼴鼠」的網友叩問蔣耘中「清華剛去世的老教授們知道你這麼說嗎」？報導說，清華大學未回覆媒體置評請求。

據公開簡歷，蔣耘中曾擔任清華大學黨委宣傳部副部長、清華大學高校德育研究中心兼職研究員、中國高教學會理事等職，目前為清華大學圖書館黨委書記。

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