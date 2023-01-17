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害人命? 送檢印度廉價新冠仿製藥 9成假貨

中國新聞組／北京17日電
中國查獲市面上流通的印度仿製Paxlovid，有九成是假貨。（取材自中國青年網）
中國查獲市面上流通的印度仿製Paxlovid，有九成是假貨。（取材自中國青年網）

中國疫情續擴散，輝瑞Paxlovid一藥難求，許多人轉而購買來自印度的數款廉價仿製藥。但官媒引述檢測機構表示，送檢的仿製藥多是假藥，九成檢測不出有效成分。有新冠患者因使用上述藥劑耽誤治療身亡，令家屬自責不已。中國國家藥監局通報稱，部分新冠仿製藥產品涉嫌違法，目前案件正由公安部門依法辦理。

輝瑞新冠藥Paxlovid在中國未納入醫保，不僅價格高，供應量也少，有黃牛開出一盒數千元乃至上萬元人民幣的高價，不少人因此轉而購買來自印度的數款廉價仿製藥。

據中國青年網報導，上海一家檢測機構日前提供的消息顯示，目前送檢的仿製藥當中，九成都檢測不出有效成分「奈瑪特韋」（nirmatrelvir），也就是假藥。

報導指出，上海檢測機構「新泊地」上月上旬開始不斷收到中國多地寄來的送檢樣品，高峰時一天近200份，初期大多為貿易公司送檢，而檢測結果顯示送檢的仿製藥基本含有奈瑪特韋。但此後隨著個人送檢的仿製藥越來越多，不含有效成分的檢測結果也跟著增加。

報導引述藥品業內人士說，進口藥品在中國銷售需取得許可批文，在沒有合法資格的情況下，仿製藥進口和銷售目前仍屬違法行為。2019年新修訂的藥品管理法雖對於國外已上市、中國未獲批的藥品不再簡單認定為假藥，明確「未經批准進口少量境外已合法上市的藥品，情節較輕的，可以依法減輕或者免予處罰」，但不代表可對網上半公開狀態銷售新冠仿製藥聽之任之。

另據文匯報報導，江蘇常先生的母親染疫，在深切治療部經歷數日搶救後撒手人寰。常先生表示他誤信印製「綠盒」新冠藥有療效，便想方設法購買，「我兄弟找了好多關係輾轉買到藥，送到的當天就給媽媽吃了。結果一連幾天，媽媽病情不但沒有好轉，反而每況愈下，最終進了ICU。」幫常先生買到綠盒仿藥的朋友黃先生說，常母身體一直很好，「延誤病情是肯定的。我真的很難過…」

報導指出，「我不能就此罷了。他們必須受到懲罰。」近60名買到「綠盒」假藥的受害者組建「維權索賠團」正努力搜證，要把不法分子繩之以法。儘管東窗事發後，網絡藥販大部分都已刪除與購買者的聯繫方式。但仍有不法分子開始低價收購受騙者手中的假藥，企圖再加價向他人銷售。

文匯報記者潛伏的仿製藥銷售群中，部分代購仍堅稱綠盒仿藥是真藥，甚至怒斥檢測機構的報告造假。此外，三、四線城市及偏遠地區的民眾也多次向記者發出「仿藥好使嗎？在哪裡能買？」等詢問。顯示印度仿藥遭遇造假事件，在中國民眾的傳播仍存在一定的信息時差。

檢測 印度 輝瑞

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