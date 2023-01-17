農村防疫太難 1醫負責9村、1400人醫療需求

春節將至，返鄉旅客恐將衝擊中國農村疫情。圖為山東省泰安市街道懸掛各種防疫宣傳口號。（Getty Images）

春節將至，人群移動增加中國各地爆發二次感染高峰的可能性。為避免農村醫療擠兌，廣東、雲南、黑龍江、福建等多個地方政府，近期均發布通知，號召民眾「帶藥返鄉」。而對於農村防疫 ，有中媒披露，農村欠缺病床、藥物、醫療人員及儀器，一名醫生甚至要看診九個村莊，即使病毒致病性大降，也難避免對農村的衝擊。

中國不少大城市疫情 高峰已過，但鄉村感染高峰才剛開始。然而，中國農村疫情卻不容樂觀。根據中國新聞周刊報導描述，「一個中專畢業的醫師，負責著9個村、1400人的公共衛生與醫療需求，在疫情衝擊潮到來之際，他的工具箱裡只有幾盒感冒藥和30個抗原（快篩）」，並表示這是中國農村防疫的縮影。

報導指出，中國農村一般床位不夠，缺少醫護人員，沒有呼吸機和體外支持生命系統的儀器。此外，農村有更多長年不做體檢及基礎疾病較多的老人，他們防護意識更薄弱和訊息管道更落後，這些問題加重醫療系統的壓力。

報導說，中國醫療資源極不均衡地集中在大城市和大醫院。2009年醫改以來，當局一直致力於加強基層資源，但由於種種現實和制度，資源未能下達農村，疫情只是將農村地區醫療資源問題放大。

報導形容，自2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）以來，中國再次面臨著21世紀至今最嚴峻的公共衛生事件，「尤其是在農村這片令人憂心的戰場」。

針對中國當前疫情，中國衛健委發言人米鋒16日表示，隨著疫情防控進入新階段，中國正有序展開老年人、兒童、孕產婦、慢性基礎性疾病患者等重點人群分級分類動態服務和「關口前移」工作。「關口前移」指加強重點人群、重症者的早期發現、早用藥、早治療和分流。