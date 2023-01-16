我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機乘客「死亡直播」拍下墜毀瞬間

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

「像打仗沒武器」中國東北抗疫缺藥 醫從寮國買仿製藥

記者賴錦宏／即時報導
東北在疫情平台期，仍然缺乏醫療藥物。吉林省內一家三甲醫院，到1月初，醫院仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（路透）
東北在疫情平台期，仍然缺乏醫療藥物。吉林省內一家三甲醫院，到1月初，醫院仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（路透）

中國疫情仍在平台期，官媒中國新聞周刊15日的報導，東北地區缺藥情況嚴重。在吉林省內一家三甲醫院，到1月初，醫院仍很難開出輝瑞新冠口服藥Paxlovid，為了救治病人，有的醫生甚至從寮國自購仿製藥，以解燃眉之急。直到最近一周，缺藥情況才有所緩解。

中國新聞周刊稱，吉林省一家三甲醫院急診科主任在1月7日接受專訪，講解當地救治情況。

這名醫生稱，早在去年12月初，吉林的新冠感染人數就開始激增。重症高峰大約在去年12月16到17日左右開始顯現。當地最大的問題是缺藥，早期醫院連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的Paxlovid供應，阿茲夫定也不充足。

上海市新冠疫情防控救治專家組組長、復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏曾提到「黃金72小時」，即在感染後三天內如果能給患者用上抗病毒治療，再輔以激素的治療，大多數病人的病情都會緩解。該醫生稱，這是很理想化的一個設想，在東北很難做到，在重症高峰的前幾周，「我們幾乎沒有抗病毒藥，就好像你去打仗沒有武器一樣」。

早在去年12月初，吉林的新冠感染人數就開始激增。重症高峰大約在去年12月16到17日左右開始顯現。

該醫生稱，未來幾周，她最擔心的是農村的感染潮，尤其是春運很多農民工返鄉後，可能引發第二波衝擊。由於東北三省基層醫療條件相對落後，縣級醫院欠缺「防重症」的治療措施，一些醫生連呼吸機也不會用，可能會延誤治療。這些患者可能發展成重症，最終向上級醫院轉診、流向城市，再次給醫療系統帶來壓力。

該醫生又預計這一波重症高峰目前還在平台期，不會很快結束。很多有基礎病的高齡老人開始相繼感染，發展成重症的概率比初期要大。最近幾周，在急症室收治的新冠重症病人中，年齡的中位數越來越大，之前八、九十歲的老年人相對少，現在占比愈來愈大。這些老年人總體的疫苗接種率很低，很多人一針都沒有打。

該醫生又透露，這些重症患者的主要臨床表現是氧飽和度低、呼吸困難，很多都是沉默性肺炎，有的患者來急症室時並不覺得自己呼吸困難，但實際一測血氧，已經很低了。所有呼吸系統疾病中，新冠帶來的沉默性肺炎比例是最高的。

該醫生稱，東北地區由於氣候特點，冬季寒冷，很多東北人都患有肺氣腫（一種慢性阻塞性肺疾病，COPD），而且這一疾病往往在冬季會加重。這些患者原本的肺功能就不太好，再合併新冠感染後，很快發展成重症，這種現象在東北很常見。

疫情 疫苗 輝瑞

上一則

遼寧化工廠爆炸 已2死、12失蹤、34人輕重傷

延伸閱讀

「半夜鬼上床」男星染愛滋+新冠重症 求粉絲捐款續命

「半夜鬼上床」男星染愛滋+新冠重症 求粉絲捐款續命
中國感染人數超預期 專家：不到20天走完別國3年路

中國感染人數超預期 專家：不到20天走完別國3年路
中領館賀年 疫後首辦招待會

中領館賀年 疫後首辦招待會
新冠疫情向鄉村擴散 醫：村裡幾乎陽過一遍

新冠疫情向鄉村擴散 醫：村裡幾乎陽過一遍

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
疑不敵新冠，少林寺武僧總教頭釋延莊病逝，享年59歲， 號稱學過「達摩內功」。(取材自微博)

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

2023-01-13 12:15
11日，廣州一輛寶馬休旅車衝撞人群，造成5死13傷。依據中國近期判例，這名兇嫌將面臨死刑判決。(視頻截取自微博)

廣州寶馬蓄意撞人致5死13傷 兇嫌面臨死刑

2023-01-14 11:37

超人氣

更多 >
德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看

德州21歲男砍下新婚妻頭顱丟浴室 還叫父母來看
尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者
律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命

律師、華爾街主管…芬太尼混古柯鹼 紐約菁英接連喪命
德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周

德州28歲亞裔教師遭男友槍殺 約會軟體認識 交往才一周
年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首

年薪中位數12萬730元 軟體開發員登最佳工作榜首