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新研究：染疫率 北京本月底估達92.3%

中國新聞組／北京16日電
圖為醫務人員在北京一家醫院的急診大廳檢查一名老年患者。(美聯社)
圖為醫務人員在北京一家醫院的急診大廳檢查一名老年患者。(美聯社)

根據最新一期「自然醫學雜誌」（Nature Medicine）刊發研究報告，截至2022年12月22日，中國首都北京染疫人口比率已經達到76%；到1月31日，北京的人口約有92.3%將已感染新冠病毒。研究顯示，取消清零政策後，北京疫情失控，呈爆炸性傳染潮。

法廣網報導，發表於1月13日的最新一期「自然醫學雜誌」（Nature Medicine），由中國大陸、香港等醫學與防疫專家撰發的研究報告，專業追蹤了2022年11月至2022年12月在北京的主要SARS-CoV-2變體Omicron BF.7的有效繁殖數Rt。

該報告稱，所取方法是將一個用實時流動性數據參數化的傳播動態模型，擬合到每天新的數量。

11月1日至11日的有症狀病例（當時中國仍嚴格執行清零措施）和12月10日至22日參加在線民意調查並自報自11月1日以來測試呈陽性的個人比率。在中國宣布從清零過渡到「20條」措施之後，研究估計Rt11月18日上升至3.44（95% CrI：2.82-4.14）。顯示一人可平均傳染3.44人。

感染發生率在12月11日達到高峰。2022年12月22日為75.7%（95% CrI：60.7-84.4），2023年1月31日為92.3%（95% CrI：91.4-93.1）。

該研究建議，應迅速建立監測計畫，以監測不斷發展的流行病疫情和中國各地的新冠病毒SARS-CoV-2。

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