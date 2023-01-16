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連退燒藥都開不出來…東北3省抗疫缺藥 醫：打仗沒武器

中國新聞組／北京16日電
醫務人員在遼寧省瀋陽市中國醫科大學盛京醫院發熱門診工作。（歐新社）
醫務人員在遼寧省瀋陽市中國醫科大學盛京醫院發熱門診工作。（歐新社）

中國多個大城市陸續宣布度過疫情感染高峰，但醫療資源相對落後的東北三省還在掙扎，當地醫生說最大問題是缺藥，「就好像你去打仗沒有武器一樣」，有些縣級醫院醫生也不會用呼吸機。

中國新聞周刊微信公眾號發布報導指出，廣袤寒冷的東北地區，感染高峰和重症高峰幾乎和北京同步，卻少有人關注。

報導引述吉林省一家三甲醫院急診科主任說，東北抗疫最主要的問題是缺藥，早期連退燒藥都開不出來，現在也只有很少的輝瑞新冠藥Paxlovid供應，阿茲夫定也不充足。

上海的感染科專家張文宏提到染疫後有「黃金72小時」，在感染後三天內，如果能給患者用上抗病毒治療，再輔以激素的治療，大多數病人都會緩解。

但這名東北醫生說，這是很理想化的設想，在東北很難做到。因為在重症高峰的前幾周，他們幾乎沒有抗病毒藥，就好像「去打仗沒有武器一樣」。

報導說，到1月初，醫院仍很難開出抗病毒藥Paxlovid，為了救治病人，有的醫生甚至從寮國自購仿製藥，以解燃眉之急。直到最近一星期，缺藥情況才有所緩解。

這名醫師說，「防重症」比「治重症」更關鍵，都已經發展成重症，出現多器官衰竭了，再去治療很難。

她最擔心未來幾周農村出現感染潮，尤其是春運很多農民工返鄉後，可能引發第二波衝擊。東北三省基層醫療條件相對落後，縣級醫院欠缺「防重症」的治療措施，一些醫生呼吸機也不會用，可能延誤對患者的干預，他們可能因此發展成重症，最終向上級醫院轉診、流向城市，再次給醫療系統帶來壓力。

據她表示，吉林的重症高峰大約在2022年12月16至17日開始顯現，到目前都還在高原期，預期不會很快結束。很多有慢性病的高齡老人在防疫放寬初期，自我保護意識很強，不出門。但越往後，這部分高危人群也開始相繼感染。最近幾周，在急診收治的重症病人中，80、90歲的老年人比重越來越大，他們中很多人一針都沒有打。

此外，她說，東北地區冬季寒冷，很多東北人都患有肺氣腫，而且這一疾病往往在冬季會加重。這些患者原本的肺功能就不太好，再合併感染新冠後，很快發展成重症，這種現象在東北很常見。

報導引述復旦大學公共衛生學院的一項測算，2021年，中國每10萬常住人口綜合ICU床位數最高的是北京、上海，每10萬人口分別擁有6.25張和6.14張ICU床位，但吉林省的綜合ICU床位數只有2.78，不到北京的一半。

輝瑞Paxlovid。(中國新聞周刊/視覺中國圖)
輝瑞Paxlovid。(中國新聞周刊/視覺中國圖)

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