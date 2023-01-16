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專家：染疫數 中國不到20天走完別國3年路

記者賴錦宏／綜合報導
浙江大學醫學院附屬第一醫院重症醫學科主任蔡洪流。（取材自浙江衛視）
浙江大學醫學院附屬第一醫院重症醫學科主任蔡洪流。（取材自浙江衛視）

據中國新聞周刊報導，浙江大學醫學院附屬第一醫院重症醫學科主任蔡洪流表示，「中國『新十條』後，感染人數上升速度之快還是超過了我們的估計。『20條』措施推出後，我推測中國感染人數的上升可能會花三個月走完別的國家三年的路，實際上我們花了不到20天」。

蔡洪流在訪問中稱，浙江從2022年12月中旬開始逐漸進入重症高峰，目前還處於平台期，未見明顯轉折點。

蔡洪流憶述，他所在的浙江大學醫學院附屬第一醫院最大的壓力是在感染人數開始激增的早期，大批醫護倒下和感染高峰部分重疊到一起。「當時人員非常緊張，我們一個院區的醫生甚至在單位旁邊租了一套房子，當作集體宿舍。陽了的醫護住在那裏，工作七、八小時之後，實在撐不住了，就去躺三、四個小時，然後再回院繼續戰鬥」。

蔡洪流稱，近三周以來，該院重症醫護的工作強度一直在持續加大，收治的重症患者中，高齡、感染新冠後原有基礎加重的病人占比在不斷增加，住院周期也在拉長。

蔡洪流又稱，同時，他們負責的加護病房ICU床位成倍增長，比如他所在的重症醫學科原本有184張床位，後來又開了四個新的病區，增加了100多張床位。而整個醫院之前的ICU床位一共是250多張，現在準備好的加護病房床位增加到了近600張。

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