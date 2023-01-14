唱紅「花兒為什麼這樣紅」 75歲謝莉斯辭世 陳佩斯91歲母染疫亡

謝莉斯「因病去世」。（視頻截圖）

75歲著名歌唱家謝莉斯在北京 「因病去世」，有博主替謝莉斯的丈夫郎文曜發布訃告，但未說明病因。另演員陳佩斯在微博發文表示，母親因染疫離世，享年91歲。有網民在朋友圈發文感嘆，社群平台近來出現許多悼念過世父母的文章，「全中國的兒女都在和死神搶父母」，一句話令人淚崩。

來源：YouTube

據報導，謝莉斯是湖南衡陽人，1947年出生於重慶，謝莉斯與王潔實於1978年開始搭檔，合唱「阿瓦古麗」、「校園的早晨」、「外婆的澎湖灣」、「踏浪」、「草原牧歌」、「九九豔陽天」、「龍船調」、「花兒為什麼這樣紅」及「鄉間的小路」等代表作歌曲，並都被評為國家一級演員，享受國務院專家待遇。

據網易報導，謝莉斯50歲時患腦梗，生前與病魔抗爭25年，雖有康復跡象但仍有許多後遺症。67歲時又經歷獨女因肺癌離世的喪女之痛。有網民稱，謝莉斯有很嚴重的基礎病，再加上當下的疫情 環境，懷疑她的過世與新冠病毒有關，但未獲證實。

陳佩斯的外甥女張嘉芸也發布長文追憶自己親愛的姥姥。（取材自微博）

另界面新聞報導，演員陳佩斯13日在社交媒體發文表示，母親李玉潔因感染新冠當日在京離世，「在這次疫情之中，老人也不幸感染，雖年事已高但一直很樂觀，在最後的日子裡積極配合醫生治療，只是兩日前病情惡化。今日6時，老人在全家人的陪伴中安詳離去。感謝醫務人員的精心治療。老人是福氣之人，願她一路走好」。

據騰訊新聞報導，李玉潔曾是一名電影 幕後工作者，1955年調入中央新聞紀錄電影製片廠做錄音工作。後來嫁給陳佩斯的父親陳強，回歸家庭照顧孩子，2001年陳佩斯的父親癱瘓後，她一直在身邊照顧。李玉潔退休前是北京電影製片廠的美工師。據了解，一周前，陳佩斯也確診為陽性，5天便抗原轉陰。

中國網路上近日流傳一篇由「王五四」所寫悼念剛過世的奶奶文中提到，作者近日在朋友圈看到一張圖，說的是「全中國的兒女都在和死神搶父母」，還配了「瞬間淚崩了」幾個字，讓他感慨不已。「我覺得我們配不上這句話，什麼跟死神搶父母，先過了活人這一關，先過了人禍這一關，再說跟死神的事」。引來不少網民解讀作者似藉此諷刺中國防疫輕忽生命。