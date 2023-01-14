我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

路透：俄羅斯石油藉中國超級油輪運往亞洲

加州未來6天暴雨 備百萬沙袋 學者籲注意山體滑坡

唱紅「花兒為什麼這樣紅」 75歲謝莉斯辭世 陳佩斯91歲母染疫亡

中國新聞組／北京14日電
謝莉斯「因病去世」。（視頻截圖）
謝莉斯「因病去世」。（視頻截圖）

75歲著名歌唱家謝莉斯在北京「因病去世」，有博主替謝莉斯的丈夫郎文曜發布訃告，但未說明病因。另演員陳佩斯在微博發文表示，母親因染疫離世，享年91歲。有網民在朋友圈發文感嘆，社群平台近來出現許多悼念過世父母的文章，「全中國的兒女都在和死神搶父母」，一句話令人淚崩。

來源：YouTube

據報導，謝莉斯是湖南衡陽人，1947年出生於重慶，謝莉斯與王潔實於1978年開始搭檔，合唱「阿瓦古麗」、「校園的早晨」、「外婆的澎湖灣」、「踏浪」、「草原牧歌」、「九九豔陽天」、「龍船調」、「花兒為什麼這樣紅」及「鄉間的小路」等代表作歌曲，並都被評為國家一級演員，享受國務院專家待遇。

據網易報導，謝莉斯50歲時患腦梗，生前與病魔抗爭25年，雖有康復跡象但仍有許多後遺症。67歲時又經歷獨女因肺癌離世的喪女之痛。有網民稱，謝莉斯有很嚴重的基礎病，再加上當下的疫情環境，懷疑她的過世與新冠病毒有關，但未獲證實。

陳佩斯的外甥女張嘉芸也發布長文追憶自己親愛的姥姥。（取材自微博）
陳佩斯的外甥女張嘉芸也發布長文追憶自己親愛的姥姥。（取材自微博）

另界面新聞報導，演員陳佩斯13日在社交媒體發文表示，母親李玉潔因感染新冠當日在京離世，「在這次疫情之中，老人也不幸感染，雖年事已高但一直很樂觀，在最後的日子裡積極配合醫生治療，只是兩日前病情惡化。今日6時，老人在全家人的陪伴中安詳離去。感謝醫務人員的精心治療。老人是福氣之人，願她一路走好」。

據騰訊新聞報導，李玉潔曾是一名電影幕後工作者，1955年調入中央新聞紀錄電影製片廠做錄音工作。後來嫁給陳佩斯的父親陳強，回歸家庭照顧孩子，2001年陳佩斯的父親癱瘓後，她一直在身邊照顧。李玉潔退休前是北京電影製片廠的美工師。據了解，一周前，陳佩斯也確診為陽性，5天便抗原轉陰。

中國網路上近日流傳一篇由「王五四」所寫悼念剛過世的奶奶文中提到，作者近日在朋友圈看到一張圖，說的是「全中國的兒女都在和死神搶父母」，還配了「瞬間淚崩了」幾個字，讓他感慨不已。「我覺得我們配不上這句話，什麼跟死神搶父母，先過了活人這一關，先過了人禍這一關，再說跟死神的事」。引來不少網民解讀作者似藉此諷刺中國防疫輕忽生命。

德國之聲報導，中國取消清零政策後，政府公布的感染和死亡人數極低，但醫院和殯儀館都是人滿為患，北京的「楊康」們讓北京比疫情前還堵，與民眾真實感受不符。一位76歲重慶退休人員劉先生無奈地說，兩個老朋友近日過世，自己也確診，「老天爺要收我們這群廢物，沒辦法」。

陳佩斯的母親染疫過世。（中新社資料照片）
陳佩斯的母親染疫過世。（中新社資料照片）

北京 疫情 電影

上一則

停4年 波音737 MAX在中復飛 南航同款機型恢復載客

延伸閱讀

北大國發院報告：中國已有9億人染疫

北大國發院報告：中國已有9億人染疫
王家衛發掘入行 、曾演金城武爸 78歲港片綠葉染疫逝

王家衛發掘入行 、曾演金城武爸 78歲港片綠葉染疫逝
曾演金城武爸 「港片綠葉王」陳萬雷染疫離世享壽78歲

曾演金城武爸 「港片綠葉王」陳萬雷染疫離世享壽78歲
台染疫破900萬 指揮中心：未開放陸客影響較小

台染疫破900萬 指揮中心：未開放陸客影響較小

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
(取自中國新聞周刊)

你情我願？權色交易？與副局長通姦 江蘇副市長丟官

2023-01-13 12:47
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬

伊大華裔教授性侵案大反轉 陪審團判原告須反賠80萬
達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝

達摩內功打不過新冠…少林寺武僧總教頭59歲病逝
獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道

獲利3%到7%…專家建議這幾個較有保障投資管道
千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市

千億人民幣航企 中國東航、南航宣布自紐交所退市
川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款

川普集團稅務詐欺判決出爐 遭勒令繳近160萬罰款