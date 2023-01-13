世衛質疑低報數據 中官員：已沒必要究死因

中國新冠疫情快速蔓延，河北滄州一家醫院將會議室改裝成加護病房。（路透）

中國新冠疫情 真實數據不透明，世界衛生組織（WHO）官員指中國嚴重低報死亡人數，並稱讚美國在對抗Omicron亞型變異株XBB.1.5方面「極其透明」；中國官方專家對此稱目前沒有必要追究每個病例死因，指大流行期間重點任務是救治。

中央社報導，世衛 公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）11日表示，「世衛依然相信，在中國的死亡人數嚴重低報」，萊恩並將此歸咎於北京 當局對新冠病亡者的狹隘定義，指出「需要鼓勵公衛體系醫生通報這些病例，而不是阻撓他們」。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強去年12月曾說明中國因疫死亡的定義，指官方只會將檢測為陽性、死於呼吸衰竭者視為因疫死亡；因其他慢性病或心臟病發作等致死者，即使死前感染新冠，也不會被歸類為因疫死亡病例。

美國之音12日報導，中國官員似乎並不急於改變做法，包括對新冠死亡病例的定義和統計。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年向媒體表示，目前沒有必要追究每個病例死因，大流行期間重點任務應該是救治。

梁萬年說，「當前重點對全球來說，都是要度過大流行，度過新冠是一個全球關注的公共衛生事件，回過頭來再研究這種死亡到底是怎麼一個歸類」。

他在談到關於新冠病毒死亡歸類時說，全球形成共識最好，若不能形成共識，「各個國家根據自己的情況來做歸類」。

美國之音說，據官方數據，上月以來，中國在14億人口中僅記錄37例與新冠病毒有關的死亡病例。面對這種差異，世衛組織對選擇要求來自中國的旅行者進行新冠測試的國家表示理解。