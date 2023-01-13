我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州通貨膨脹紓困金發放 延長至2月

報稅季1月23日開始 今年能拿的「退稅」變少

世衛質疑低報數據 中官員：已沒必要究死因

中國新聞組／北京13日電
中國新冠疫情快速蔓延，河北滄州一家醫院將會議室改裝成加護病房。（路透）
中國新冠疫情快速蔓延，河北滄州一家醫院將會議室改裝成加護病房。（路透）

中國新冠疫情真實數據不透明，世界衛生組織（WHO）官員指中國嚴重低報死亡人數，並稱讚美國在對抗Omicron亞型變異株XBB.1.5方面「極其透明」；中國官方專家對此稱目前沒有必要追究每個病例死因，指大流行期間重點任務是救治。

中央社報導，世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）11日表示，「世衛依然相信，在中國的死亡人數嚴重低報」，萊恩並將此歸咎於北京當局對新冠病亡者的狹隘定義，指出「需要鼓勵公衛體系醫生通報這些病例，而不是阻撓他們」。

北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強去年12月曾說明中國因疫死亡的定義，指官方只會將檢測為陽性、死於呼吸衰竭者視為因疫死亡；因其他慢性病或心臟病發作等致死者，即使死前感染新冠，也不會被歸類為因疫死亡病例。

美國之音12日報導，中國官員似乎並不急於改變做法，包括對新冠死亡病例的定義和統計。

中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年向媒體表示，目前沒有必要追究每個病例死因，大流行期間重點任務應該是救治。

梁萬年說，「當前重點對全球來說，都是要度過大流行，度過新冠是一個全球關注的公共衛生事件，回過頭來再研究這種死亡到底是怎麼一個歸類」。

他在談到關於新冠病毒死亡歸類時說，全球形成共識最好，若不能形成共識，「各個國家根據自己的情況來做歸類」。

美國之音說，據官方數據，上月以來，中國在14億人口中僅記錄37例與新冠病毒有關的死亡病例。面對這種差異，世衛組織對選擇要求來自中國的旅行者進行新冠測試的國家表示理解。

世衛指責中國嚴重低報新冠死亡人數，中國官員表示，重點工作是救治重症。圖為民眾佩戴...
世衛指責中國嚴重低報新冠死亡人數，中國官員表示，重點工作是救治重症。圖為民眾佩戴N95口罩在北京北站候車。（中新社）

世衛 北京 疫情

上一則

港新音樂之父林樂培96歲逝世 作品獲選20世紀華人經典

下一則

香港黃大仙頭炷香復辦 年三十人流管制

延伸閱讀

紐約時報知名政治主編逝世 享年44歲

紐約時報知名政治主編逝世 享年44歲
NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展

NBA／黑豹導演打造柯瑞紀錄片「別小看我」 登日舞影展
就是不投麥卡錫...這些共和黨員在堅持什麼？

就是不投麥卡錫...這些共和黨員在堅持什麼？
世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

世衛稱中國低報數據 拜登：擔心北京如何處理疫情

熱門新聞

揚州市廣陵區商務局副局長戴璐，是當地少見的美女官員。（取材自微博）

美女官員與副市長在婚房啪啪啪…丈夫拍下姦情 揚州市府「正在查」

2023-01-10 08:00
(取自微博)

廣州BMW衝人群…加速撞擊、輾壓後狂撒錢 5死13傷

2023-01-11 10:05
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
趙立堅已超過一個多月沒有主持中國外交部記者會。（路透）

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

2023-01-09 07:55
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40

超人氣

更多 >
台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生

台資深演員江長文驚傳墜樓身亡 疑似不堪病痛輕生
儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事

儲蓄達到10萬元時 優先要做的5件事
紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查

紐約華埠藏中國海外警察局？東百老匯據點遭FBI搜查
剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲

剛參加完金球獎 「貓王」獨生女心臟驟停 享年54歲
阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議

阿州華人夫妻被殺「遺孤」判給無血緣關係寡婦引爭議