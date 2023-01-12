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專家：中國疫情發病高峰還會持續2至3個月

中央社台北12日電
中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，中國這一輪COVID-19發病高峰還會持續2至3個月，北京重症高峰尚未過去。圖為北京一家醫院開設的發熱門診。（中新社）
中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，中國這一輪COVID-19發病高峰還會持續2至3個月，北京重症高峰尚未過去。圖為北京一家醫院開設的發熱門診。（中新社）

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光表示，中國這一輪COVID-19發病高峰還會持續2至3個月，北京重症高峰尚未過去；他並表示，現在最應該關注農村，防控策略如何落實是大問題。

財新網今天報導，曾光8日在「神州細胞新冠重組蛋白多價疫苗研發成果發布會」的演講中，對當下疫情表述看法。

2022年12月以來，中國多地經歷了COVID-19感染高峰，河南、北京、江蘇等地最近都宣布度過了高峰。曾光說，這次流行是波浪式，一波一波的，先是北京，然後是廣州、成都、重慶等。

他說，北京流行最高峰已經過去，但重症高峰還沒有，有的地方流行高峰才剛開始，或者有的地方城市開始了，農村還沒開始。

據曾光預判，全國發病高峰還會持續2至3個月，重症高峰持續時間更長一點。

在發言中，曾光反覆表現出對農村地區防控形勢的擔憂。他說，農村有大量留守人員和「老弱病殘」，且醫療基礎和防護條件差，「針對農村防控的策略寫得都挺好，問題在策略如何實現，這是大問題」。

對於Omicron亞型變異株XBB.1.5是否會在中國引起下一波疫情高峰，曾光認為不需要太擔心，目前中國暫沒有發現此病毒株流行的跡象。XBB與目前國內流行毒株的交叉免疫情況到底如何，目前還缺乏數據。但即使流行，預計死亡不會明顯增高。

在Omicron之後，COVID-19未來是否還會發生重大變異？曾光介紹了學術界一種主流的觀點：COVID-19的S刺突蛋白是變異的主力，如今S刺突蛋白上重要氨基酸的變異已近飽和，有說法稱飽和度接近96%，已經沒有重大變異的餘地。

但也有截然不同的看法：人類對此病毒的了解並不充分，不排除Omicron變異株還會繼續變異的可能，甚至不能絕對排除出現返祖現象（atavism），或者和其他冠狀病毒交換融合。

曾光說，在謹慎樂觀的前提下，他還是相信學術界的主流觀點，但是也要密切監控病毒的動態變化。

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