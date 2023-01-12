中國國際航班回到疫情前6% 年底估恢復至80%

中國加速恢復國際航班營運。圖為抵達上海浦東國際機場的班機。（中通社）

民航局運輸司司長梁楠表示，民航局本月8日起已開始受理中外航空公司復航申請，包括中美航空公司恢復運營中美航線的申請。本周國際航班已恢復至563班，約為疫情 前的6%。她預期，至2月底前，大國際航班量將恢復至每周1000航班左右，並可望在年底恢復至疫情前80%的水準。

據北京日報報導，中共中央對外聯絡部10日向30多個國家和地區的120餘家在華商協會和知名企業近170位代表說明當前防疫政策。梁楠在會中表示，自8日起防疫降級後，中外航空公司可按雙邊航空運輸協定恢復運營定期國際客運航班。

梁楠稱，8日以來已有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家的每周約700班客運航班計畫的申請，其中大部分航班擬於1月下旬至2月期間恢復運營，民航局正在按程序抓緊審核辦理。

與此同時，民航局也已經恢復受理國際客運包機、私人飛機申請，以滿足國際公商務往來需求。

上海第一財經指出，因目前航班量增幅仍不多，使得國際機票比疫情前還是貴了不少。例如今年春節期間從中國大陸前往首爾與東京的機票，大約是疫情前的兩倍。

對於國際客運航空市場恢復預期，梁楠指出，一方面航空公司恢復運營國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調、中外民航當局批覆等多重因素影響，需要較長的準備時間。

另一方面，歷經三年的疫情衝擊，旅客跨國出行意願仍需相當一段時間逐步恢復。因此，總體來看，國際航空市場恢復進度將慢於國內航空市場。

梁楠表示，本周國際航班已恢復至563班，約為疫情前的6%。預計2月底前，國際航班量將恢復至每周1000航班左右，約為疫情前的11%；至3月底夏秋航季開始時，進一步恢復至疫情前的15%至25%。下半年國際航空市場可望加快恢復，於年底恢復至疫情前的80%，達到每周7300班。

另據九派新聞報導，近兩周內南航香港武漢 、武漢曼谷等國際和地區航班平均客座率超過了90%，環比提升超過三成，1月8日當天香港武漢回程航班已售罄。

目前南航已相繼復航武漢至伊斯坦堡、曼谷、香港等國際和地區航線，由最初的每周運營一班增至現在的每周運營五個國際地區航班。未來南航將、加密或恢復武漢至歐美、日韓、東南亞、港澳台等國際及地區航線航班，進一步增加國際地區航班量。

另據澎湃新聞報導，南方航空13日起復飛波音737 MAX。