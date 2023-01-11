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比輝瑞醫保支付便宜 售價1500的默克新冠藥運抵上海

中國新聞組／北京11日電
默克新冠口服藥來了，首發報價一瓶1500元，比輝瑞的便宜。(取材自每日經濟新聞)
默克新冠口服藥來了，首發報價一瓶1500元，比輝瑞的便宜。(取材自每日經濟新聞)

在輝瑞與醫保談判失敗後，中國民眾等來好消息。首批默克的新冠口服藥已經到達上海，數量高達幾十萬盒。民眾最關心的價格部份，天津市醫療採購中心稱，藥品在該市的售價為每瓶1500元人民幣(約221美元)，低於海外主要國家價格。

每日經濟新聞報導，天津市醫藥採購中心10日公布新冠治療藥品莫諾拉韋膠囊首發報價公示，莫諾拉韋膠囊的首發報價為1500元/瓶，40粒/瓶，該藥物在美國、日本、南韓等主要國家是712美元。

該醫療採購中心稱，每瓶莫諾拉韋含有40粒藥丸，相當於一個療程的藥量。該口服藥以「Lagevrio」品牌名稱銷售，獲批准用於輕度至中度，及有高風險發展為重症的成人確診患者。

據醫保局辦公室印發「新冠治療藥品價格形成指引（試行）」，2023年1月1日起批准上市的抗新冠病毒的創新治療藥品採取首發報價集中受理。杭州默克製藥有限公司主動參照有關要求，就此前附條件批准上市的莫諾拉韋膠囊提交了首發報價和有關資料。

初步看，莫諾拉韋膠囊每瓶的報價低於輝瑞新冠口服藥Paxlovid的價格，後者在中國一些地方的臨時醫保支付價1890元/盒。

報導指出，去年9月，默克與國藥集團簽署合作框架協議，將莫諾拉韋在中國境內的經銷權和獨家進口權授予國藥集團。去年11月，默克與國藥控股分銷中心有限公司就莫諾拉韋在中國的進口和經銷事宜簽署經銷協議。

據澎湃新聞報導，國藥控股副總裁蔡買松10日表示，樂觀估計，默克的新冠口服藥莫諾拉韋有望於春節前在國內市面上進行銷售。蔡買松說，首批新冠口服藥莫諾拉韋已在4日凌晨到達上海外高橋保稅區倉庫，「數量在幾十萬盒，現在每天都在陸續到貨，後續也會持續進貨」。

默克 國藥 醫保

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