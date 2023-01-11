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多省官宣疫峰已過 張文宏：下波高峰估5月

中國新聞組／北京11日電
近日中國多地包含北京、河南、重慶、江蘇等地紛紛最新研判，已度過第一波感染高峰。（路透）
近日中國多地包含北京、河南、重慶、江蘇等地紛紛最新研判，已度過第一波感染高峰。（路透）

中國疫情經過去年12月以來的急速發展，如今不少省分或大城市都表示第一波感染高峰已過，發燒門診就診人數也持續下降。不過，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏預估，中國第二波感染高峰將會落在今年5月到6月間。

除了河南省已公布全省感染率近九成，包含北京市、重慶市、江蘇省、浙江省、四川省、廣東佛山與惠州、海南三亞與海口等省分與城市，都已在近兩周宣布當地感染第一波高峰已過。

綜合媒體報導，北京市代市長殷勇表示，當地已過感染高峰期，人群在免疫能力已經構築起了新的能力。下階段要構建疫情的監測預警體系，對新變異病毒加強監測。上海重症醫學專家李穎川則表示，預期上海的新冠重症患者救治可能在二至三周後出現轉折點。

對未來疫情發展，張文宏推斷，第二波感染的高峰將在今年5月至6月，屆時感染者的比例將為25%到50之間，症狀可能會緩解。

北京市一家醫院急診室內，在1月3日時擠滿感染新冠肺炎的患者及其家屬。（Getty...
北京市一家醫院急診室內，在1月3日時擠滿感染新冠肺炎的患者及其家屬。（Getty Images）

中國的疫情已經過了高峰？但外界的想法卻不同。

台灣成大臨床醫學所特聘教授謝奇璋表示，中國從原來的清零到全面開放，時間太短，沒有做好準備，造成染疫人數爆增，醫療完全無法負擔，如果大家目前感受到醫療的崩潰，但從現在起到未來的4月，還會有更多人死亡，「不是唱衰，而是醫療噩夢」。

奇美醫院加護醫學部醫師陳志金在臉書上表示，河南官員的說法讓人很難相信，以歐洲一向佛系防疫來說，經過3年的傳播，目前各國全國人口的感染比率大約是5到6成，台灣則是38%，新加坡是37%，雖然各國的感染率隨著開放，可能是被低估的，但是河南不可能在這麼短的時間內就達到全人口九成染疫。

謝奇璋表示，病毒的傳播是有跡可循的，特別是中國面積大，散播需要一定的時間，經過農曆年節，病毒慢慢從城市擴散到鄉村，依照各國目前的估計，中國疫情大約要到4月才會達到高峰，到下半年才會慢慢結束。

農村疫情也不容小覷。農民日報指出，農村藥品非常有限，醫療人力也稀缺，不少地方的農民，連發燒體溫都沒時間量，就必須趕著下地種苗。

北京市代市長殷勇接受央視訪問時表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期。(取自央視)
北京市代市長殷勇接受央視訪問時表示，北京的疫情已經過了感染的高峰期。(取自央視)

疫情 醫學 河南

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