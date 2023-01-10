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中國公路口岸復甦有限 雲南瑞麗封鎖千日仍不通

中央社台北10日電
中國8日起取消入境隔離，各邊境口岸恢復通關，但公路口岸的人員進出有限。封鎖超過1000天的雲南瑞麗更是人、貨兩不通，鄰近的緬甸方面並沒有打開口岸。圖為2021年7月8日，雲南省瑞麗市友誼社區防疫人員入戶為行動不便的老人進行核酸檢測。新華社
中國8日起取消入境隔離，各邊境口岸恢復通關，但公路口岸的人員進出有限。封鎖超過1000天的雲南瑞麗更是人、貨兩不通，鄰近的緬甸方面並沒有打開口岸。圖為2021年7月8日，雲南省瑞麗市友誼社區防疫人員入戶為行動不便的老人進行核酸檢測。新華社

中國8日起取消入境隔離，各邊境口岸恢復通關，但公路口岸的人員進出有限。封鎖超過1000天的雲南瑞麗更是人、貨兩不通，鄰近的緬甸方面並沒有打開口岸。

陸媒財新網報導，瑞麗口岸8日宣布全面恢復通關，國門通道、中緬街通道和貨場通道均已打開。但據當地居民反映，緬甸方面並未打開與瑞麗接壤的木姐口岸，因此瑞麗口岸實質上無法通行。

瑞麗在疫情中全面封鎖近3年，姐告邊境貿易區在疫情爆發前是中緬最繁忙、最便捷的貿易口岸，疫情後當地外貿活動基本停滯。2020年3月31日，瑞麗口岸因疫情防控暫停出入境人員和貨物的驗放業務，距離今年1月8日已過1012天。

澎湃新聞報導，如今的瑞麗沿街商戶基本拉下捲簾門，門上銹跡清晰可見，不少封條上的膠帶已經發黃脫膠；一些主要道路的紅綠燈甚至沒開燈。一間仍開著的雜貨店裡，很多食品、飲料都在反覆封控中熬到了過期。

財新網指出，1月2日瑞麗外事辦曾向緬甸木姐貿易處發函通知8日瑞麗口岸通關安排，緬方未積極回應函件。

報導說，中方提出每輛入境貨車僅限1名司機，可直達瑞麗；進出邊境需提供48小時COVID-19核酸陰性證明；人員進入中國境內先進行體溫檢測，對可疑病患進行免費核酸檢測，陽性者需進入指定地點自費隔離治療。

緬甸方面對中緬完全通關曾提出要求：若口岸開放，進入緬甸須持有14天內疫苗注射完成合法證書、48小時內快篩陰性證明，陽性者須自費隔離，並於第一天進行快篩，第5天PCR檢測。

除了瑞麗，其他陸地口岸也並未出現熱鬧景象。財新網指出，目前公路口岸雖已宣布通關，但人員、貨物都只是有限度的復甦，尚未恢復到疫情前的正常水準。

新疆霍爾果斯是中國與哈薩克等中亞5國人員、貨物來往的重要口岸。在8日之前，中哈雙方貨運車輛需駛入規定的「換掛區」，完成貨物換掛後各自返回。8日後則採直通模式，雙方人員都可以進出，但需進行健康申報。

物流行業人士均判斷，公路口岸通關後不會立即恢復如常，各口岸還需一段時間處理疫情期間積壓的貨物，大約春節之後公路口岸的擁堵會緩解。

在廣西東興口岸、友誼關口岸，人員出入境也未復常。目前在越南的中國人提供48小時核酸陰性證明即可入境，但尚未對越南籍人士開放入境；中國人從東興、友誼關口岸出境也需要經過當地疫情防控指揮部審批。貨運方面，兩口岸正在採取直通模式。

邊檢人員稱，口岸正在逐步放開，何時全面恢復需等進一步通知。

疫情 緬甸 邊境

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