專家預期 上海新冠重症高峰可能在2、3周出現拐點

上海市第十人民醫院的新冠患者救治病房。（取材自第一財經）

上海重症醫學 專家、上海市第十人民醫院副院長李穎川接受第一財經專訪時表示，近三日，該院急診、救護車的數量開始趨於平穩。因此他預期，上海的新冠重症患者救治有可能在2至3周後出現「拐點」（轉折點）。

第一財經報導，近期上海全市急診仍處於「高位震盪期」，但自1月2日起已連續七日下降。

李穎川說，從上海市第十人民醫院的情況來看，首先是發熱門診人數的增加，最高峰時期一天就達到1,100餘次。但在發熱門診高峰後一周左右時間，急診、救護車的數量開始明顯增加。隨著急診人數增加，搶救人數也逐步上升，繼而出現一些重症患者。

李穎川表示，但他感覺到，三、四天前，該院急診、救護車的數量開始趨於平穩且不再持續增加。他指出，可以看到，在急診高峰到達以後，重症可能會在一周左右甚至10天左右時間達到真正的高峰。

由於當前上海正加強社區衛生服務力量，以及提升區級醫院的救治水準，李穎川預期，透過「三級聯動」的方式，可避免普通型患者進展成重症，或重型患者進展成需要插管或使用葉克膜（ECMO）的危重型患者。

李穎川稱，在上述措施下，重症高峰可能就會是一個比較緩和的「平台期」，可能在達到一定重症人數後呈現一個緩慢增長，或者就維持在這一水平。此後，重症患者的情況會逐步在2至3周時間內得到緩解，重症高峰曲線才會回落。

但他也指出，由於上海老齡化程度較高，老年人的慢性、基礎性疾病較多，這一過程可能會有些波動。

李穎川認為，總的來說，上海可能會經歷一個重症高峰平台期，但通過醫護人員的努力，以及分級診療措施的落地，平台期也會趨於穩定，這樣就可以給醫護人員更多的精力去處理真正的重症、危重症患者。

對於上海重症救治何時能出現「拐點」？李穎川表示，目前還很難預測，但新冠重症患者救治一般需要2至3周內達到一定程度的緩解。因此，可能在2至3周後會有一個「拐點」，但該院也做好充分準備，應對可能會發生的一些重症人數的增加。