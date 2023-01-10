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專文／飛揚跋扈為誰雄 悼沈呂巡大使

瘋搶靜注人免疫球蛋白 1支漲到2000元

中國新聞組／北京10日電
免疫球蛋白。(中國新聞周刊/視覺中國圖)
免疫球蛋白。(中國新聞周刊/視覺中國圖)

繼連花清瘟、進口抗病毒藥物、蒙脫石散等藥物後，連日來，靜注人免疫球蛋白成為被搶購的新目標。據媒體報導，其價格已從正常的幾百元一支上漲到超過2000元人民幣(約296美元)，但專家指出，目前全球沒有醫學證據證明免疫球蛋白能治療新冠，所以「不推薦使用」。

中國新聞周刊報導指出，北美華人醫師聯盟主席、美國心臟病學會專家會員（FACC）高磊表示，近來，北美華人醫師聯盟組織了多場在線會議，討論關於美國抗疫的治療經驗和最新進展。「靜注人免疫球蛋白用於新冠治療，就屬於沒有得到證據支持的那一類藥物。」

他表示，新冠患者從重症到危重的轉變，可能與過度的免疫反應有關。因此，包括皮質類固醇等抗炎類藥物已被重新用於治療重症新冠感染者。然而，同為抗炎類藥物的丙種球蛋白，在治療新冠的臨床療效和安全性上存在爭議。

而中日友好醫院呼吸中心呼吸與危重症醫學科主任醫師詹慶元等人近日發表的「Omicron所致新冠重症感染臨床救治專家意見」明確指出，不推薦使用丙種球蛋白和恢復期血漿救治。

但不同的醫院發布的診療參考指南當中，對免疫球蛋白的態度不同。比如，華西醫院的診療指南中，就推薦丙種球蛋白。北京清華長庚呼吸科建議，對重型或危重型患者，建議丙種球蛋白和糖皮質激素激素配合使用，也可單獨使用。

據報導，靜注人免疫球蛋白，被簡稱「靜丙」或「丙種球蛋白」，用於治療原發性免疫球蛋白缺乏症、繼發性免疫球蛋白缺陷病、自身免疫性疾病（比如兒童川崎病、原發性血小板減少性紫癜）等。市場瘋搶的結果，有兒科醫生發文稱，「現在川崎病患者找不到免疫球蛋白了。」

一名感染科醫生表示，如果擅自使用該藥品，可能帶來對神經系統的副作用、血液系統副作用及損害腎臟等。此外，作為血液製品，人免疫球蛋白在輸注過程中還很容易出現過敏反應，嚴重時可能會危及生命。

國家衛健委聯合國家中醫藥局發布的新冠病毒感染第十版診療方案中提到，靜注新冠人免疫球蛋白，可在病程早期用於有重症高風險因素、病毒載量較高、病情進展較快的患者；不過，此免疫球蛋白並非人們目前購買到的普通靜注人免疫球蛋白。北京和廣州多家醫院的重症科和感染科主任均表示，針對新冠的免疫球蛋白目前並沒有上市。

北京 醫學 華人

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