河南9成染疫 人口大省過疫峰 上海急診仍擠爆

河南九成人口已感染， 官方指已順利度過疫情高峰。圖為2023年春運旅客在鄭州東站等候乘車。(新華社)

擁有近億人口的河南 省昨通報，全省新冠感染率已近九成，以該省人口計算，約有9000萬人感染新冠。河南省衛健委指出，河南已順利度過疫情 高峰。同為人口大省廣東省疾病預防控制中心9日亦發布消息稱，目前該省新冠病毒感染疫情處於社區流行第一波高峰後的回落階段。此外，上海新冠急診人數仍在高峰平台期。

中國衛健委發言人米鋒9日表示，當前醫療救治是新冠疫情防控工作的當務之急，做好診療關口前移和重症患者救治是重要著力點。

綜合香港文匯報、中新社報導，中國的疫情形勢整體向好，部分省市已渡過疫情高峰，生產生活加快恢復正常。 河南當局昨通報，截至6日，全省新冠病毒感染率達89%，其中城市89.1%、農村88.9%，現階段流行毒株以BA.5.2變異株為主。

河南省衛健委主任闞全程指出，從發燒門診數據等研判，河南省已順利度過疫情高峰，實現平穩有序轉化，預計到本月底，每日新增感染將維持在較低水平，但河南當前仍處於重症救治高峰。

作為新冠的第一道防線，河南省各鄉村及社區醫院接診人數佔比達到90%以上。河南探索推進藥品配送直達鄉村，鄉鎮衞生院、村衞生室動態儲備中藥、解熱和止咳等藥品、抗原檢測 試劑盒，確保對症下藥、規範用藥。並要求各鄉鎮衞生院和社區衞生服務中心普遍能夠開展氧療服務。

廣東省疾病預防控制中心9日發布消息稱，目前該省新冠病毒感染疫情處於社區流行第一波高峰後的回落階段。春節人員流動大，加之近期入境人員防疫政策調整，部分地區疫情可能有所波動，但出現大幅度反彈的可能性不大。

廣東疾控專家建議，在沒有接種禁忌症的情況下，符合條件者盡早接種新冠病毒疫苗。與此同時，市民要每天進行自我健康監測，視情況及時到附近醫院發熱門診就診。

上海長寧區衛健委官方帳號「健康長寧」7日發布，同仁醫院急診量達到高峰，最大量單日超過2000人次，是平時的三倍。上海瑞金醫院副院長陳爾真也說，目前當地急診就診人數仍在高峰平台期。