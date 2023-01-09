我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新澤西、俄亥俄跟進 全美已16州宣布禁用TikTok

中國高喊疫情高峰已過 專家：至少要「這時間」之後

中國高喊疫情高峰已過 專家：不可能 至少要這時間之後

記者修瑞瑩／即時報導
北京市一家醫院急診室內，在1月3日時擠滿感染新冠肺炎的患者及其家屬。（Getty Images）
北京市一家醫院急診室內，在1月3日時擠滿感染新冠肺炎的患者及其家屬。（Getty Images）

中國的疫情已經過了高峰？中國國家衛健委對外稱，很多省分的疫情已經開始走下坡、高峰已過，河南省官員也對外表示，有九成省民都確染，已經挺過疫情高峰，但外界的想法卻不同。

台灣成大臨床醫學所特聘教授謝奇璋表示，「病毒是不可能這樣發展的」，一般預估中國的疫情高峰會在4月達到，之後才會慢慢下去，「真正的地獄還沒有來」；奇美醫院加護醫學部醫師陳志金也認為，「九成的數字是地方官員隨便喊的嗎？」難以置信。

小兒免疫專家謝奇璋表示，中國從原來的清零到全面開放，時間太短，沒有做好準備，造成染疫人數爆增，醫療完全無法負擔，如果大家目前感受到醫療的崩潰，但從現在起到未來的4月，還會有更多人死亡，「不是唱衰，而是醫療噩夢」，中國民眾在欠缺醫療下，真的有機會感受到人間地獄。

陳志金也在臉書上表示，河南官員的說法讓人很難相信，以歐洲一向佛系防疫來說，經過三年的傳播，目前各國全國人口的感染比率大約是五到六成，台灣則是38%，新加坡是37%，雖然各國的感染率隨著開放，可能是被低估的，但是河南不可能在這麼短的時間內就達到全人口九成染疫。

陳志金並開玩笑說，「病毒在這個國家果然聽話，說清零，它就不敢傳播，說開放，它就挨家挨戶傳開了，果然收放自如，真的令人困惑，即使疫苗的防護力很低，也很難想像」。

根據中國媒體報導，中國國家衛健委疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年表示，很多的省分都已經達到疫情高峰，甚至有些出現下降趨勢。而河南官員也開記者會宣布，截至1月6日，河南全省新冠病毒感染率為89%，研判河南已順利渡過疫情高峰，從發熱門診數據來看，河南在去年底12月19日就診人數達到高峰後，就持續下降。

謝奇璋表示，病毒的傳播是有跡可循的，特別是中國面積大，散播需要一定的時間，特別是經過農曆年節，病毒慢慢從城市擴散到鄉村，依照各國目前的估計，中國疫情大約要到4月才會達到高峰，到下半年才會慢慢結束。

他表示，中國的疫苗是武漢株，同時是利用死的病毒製成，保護力低，但即使如此，病毒還是不可能快速傳播，在短時間內就達到高峰，官方目前這樣的說法，讓全球的專家都難以置信，可能是故意這麼說，以安撫人心、並讓國際放心，但實際上是不可能的。

而如果中國真的因為疫苗效果差，在這一波的疫情下達到九成以上人民感染，是否會形成有效的群體保護，以延遲下一波疫情的來臨？

謝奇璋表示，如果真的在短時間裡同一種病毒同時感染成的人口，雖必然會造成醫療崩潰而出現大量死傷，但在學理上來說確實有可能因為疾病傳播時間短，突變機會減少而降低產生免疫逃脫變異株的機會。但中國地域大人口多，從都市到鄉村地區的傳播過程中，因為醫療衛生資源不同，仍有很高的可能性會出現變種病毒。各國只能祈禱變種病毒的毒性不要太強，免得再造成下一波的嚴重疫情。

疫情 河南 疫苗

上一則

中國防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了

下一則

中韓外長通電話 秦剛關切韓限制中國入境措施

延伸閱讀

中國防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了

中國防疫急轉挨批 專家稱沒有哪國敢說準備好了
日防衛省智庫專家：台海「最可能」使日本捲入戰火

日防衛省智庫專家：台海「最可能」使日本捲入戰火
變種病毒XBB.1.5入侵中國 中疾控：重症與死亡率未增加

變種病毒XBB.1.5入侵中國 中疾控：重症與死亡率未增加
河南新冠感染率近九成 官方：已順利渡過疫情高峰

河南新冠感染率近九成 官方：已順利渡過疫情高峰

熱門新聞

圖為輝瑞和莫德納的mRNA疫苗。(美聯社)

歐盟提議免費送疫苗 中國當局1句話「婉拒」 網炸鍋

2023-01-04 08:00
馬雲 。（路透資料照片）

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

2023-01-08 01:14
中國國家中西醫結合醫學中心主任仝小林（右）。（澎湃新聞）

專家：新冠不是大號流感 北京的患者中招很深

2023-01-05 11:57
中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

2023-01-06 20:40
輝瑞Paxlovid因高報價未納入中國醫保藥品清單。（路透）

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

2023-01-08 10:45
雲南小伙的爺爺和爸媽5天內相繼離世，鄰里發起捐助。(取材自極目新聞)

雲南6口之家5天3亡 小伙戴孝痛哭說家人過世原因

2023-01-06 08:00

超人氣

更多 >
18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝

18歲華裔綜合格鬥冠軍李勝惠驟逝
中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？

中國簽證難辦 用中美雙護照出入境…到底行不行？
雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重

雙護照進出中美 移民律師：後果很嚴重
消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了

消失一個多月 「戰狼」發言人趙立堅調職了
20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘

20大維穩 引抗議潮…中國清零為何急轉彎 WSJ揭秘