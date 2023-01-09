「白紙運動」導致中國防疫轉彎 新華社萬字文認了？

2023年1月8日，中國新冠疫情防控三年後，新型冠狀病毒感染回歸乙類管理，疫情防控進入新階段。圖為8日0時16分，加拿大多倫多飛至廣州的CZ312次航班落地。（取材自紅星新聞）

中國8日起重開國門，新華社刊發萬餘字長文談「中國因時因勢優化疫情 防控措施紀實」，文中揭政策轉彎四原因，提及2022年11月下旬「一些群眾反映部分地區『靜默』管理、『層層加碼』等防控問題」等內容。有分析認為，似間接印證中國突鬆綁防疫 與「白紙運動」有關。

新華社在題為「中國戰『疫』進入新階段──我國因時因勢優化疫情防控措施紀實」的長文中，總結中國防疫政策大轉彎的原因大致包括：疲憊、焦慮、緊張等複雜情緒開始蔓延使防疫成本日益加大，病毒致病力減弱的特點愈來愈明顯，疫情對經濟社會發展和民生的影響，以及進一步提升防控的科學性、精準性。

文中指出，2023年1月8日，中國新冠疫情防控三年後，新型冠狀病毒感染回歸乙類管理，疫情防控進入新階段。然而，這場硬仗的複雜程度非同一般。一面是奧密克戎（Omicron）隱匿傳播，快速識別、追蹤和隔離的難度增加；一面是疫情三年，疲憊、焦慮、緊張等情緒蔓延，防疫成本日益加大。

文章說，面對新冠疫情，14億多人口的中國，不同人會有不同訴求。國務院副總理孫春蘭在國家衛健委連續召開座談會，釋放明確信號：隨著病毒致病性的減弱、疫苗 接種的普及、防控經驗的積累，在這樣的背景下，中國決定優化調整疫情防控措施。

中國封控三年大事紀。（中國新聞組整理）

文章提到，2022年10月，國家新冠病毒基因組數據庫分析病例標本，研判奧密克戎BA.5亞分支已成為中國優勢流行毒株，但致病力與其他亞分支相比沒有明顯變化。且全國完成新冠疫苗全程接種人數已超過總人口的90%，加上中國加速擴容醫療資源。為疫情防控策略調整創造了重要前提。

文中說，2022年11月下旬，一些群眾反映部分地區「靜默」管理、「層層加碼」等防控問題，引起高度關注。 中國新冠疫情防控面臨新形勢新任務，要更加有針對性地優化防控舉措。多地根據20條優化措施的精神，相繼宣布調整核酸檢測、居家隔離等防控措施，加快恢復正常生產生活秩序，減少疫情防控給群眾帶來的不便。

文章說，2023年元旦期間，隨著進一步優化疫情防控措施落地，擴內需促消費系列政策逐步見效，多地復工復產速度加快，生活服務業有序恢復。「讓我們再加把勁，堅持就是勝利，團結就是勝利」。