中國機場圍欄、大白消失 她下機聞到家鄉味想哭

中國國境8日解封，從北京首都機場入境的旅客與接機親友在大廳擁抱。（Getty Images）

隨著新冠「乙類乙管」政策正式執行，中國各地機場 機場連夜拆除入境閉環圍欄，並於8日陸續迎來首批入境不再需要集中隔離的旅客，回國旅客大多驚喜「回到了疫情 前」。從日本 返鄉的石女士說：「下飛機後沒有看見隔離護欄，也沒有看見大白，之前隨處可見的健康碼二維碼也不見了，感覺生活很快就會回到原來的樣子。」

紅星新聞報導，0時16分，加拿大多倫多飛至廣州的CZ312次航班落地；0時23分，新加坡至深圳的ZH9024次航班落地；9時37分，葡萄牙里斯本至杭州的JD436次落地……。

從多地機場、航空公司處的數據了解到，因為是新冠「乙類乙管」首日，各地通關人數與新冠疫情前相比還有比較大的差距，但相關人士表示，相信出入境人數會快速恢復。

隨著政策調整，入境人員集中隔離成為歷史，多地機場也開始陸續拆除此前閉環轉運分流的隔離擋板等設施。

中國國境8日解封，從上海浦東機場入境的旅客與接機親友在大廳擁抱。（Getty Images）

據澎湃新聞報導，8日0時，工作人員連夜拆除上海浦東國際機場T2航站樓國際及港澳台到達處的防疫隔離設施，並逐步恢復新冠疫情發生前機場地面的標誌標識。廣州白雲機場的工作人員也表示，該機場的隔離圍擋已經從7日晚開始陸續拆除，「現在基本上恢復到新冠疫情前的樣子了」。此外，此前在北京首都國際機場設置的入境旅客閉環圍擋設施也已見不到了。

住在日本的石女士是遼寧大連人，8日上午11時多，她搭乘的由日本東京抵達大連的航班順利降落。「2021年秋天的時候我曾經回來過一次，當時從東京轉機到香港，又從香港到上海，之後才從上海回到大連，期間在上海隔離14天，回大連後又隔離一周，最後真正和父母待在一起的時間不到一周時間，就又不得不回日本工作了，當時單程機票就要近2萬塊錢（人民幣，約2948美元）」。

石女士此次購買機票的價格折合成人民幣在8000元（約1179美元）左右，相比新冠疫情之前2000元人民幣左右的機票售價，還是要高出不少。

「和上次回來最大的不同是，機場已沒有穿著防護服的大白走來走去。給海關人員提交了護照證件後，大約10多分鐘就出關了，一路上也沒有隔離護欄。」石女士走出機場後看到父母，聞著大連空氣中大海的味道，差一點哭出來。