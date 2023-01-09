沒有退燒藥 1家4口吃獸藥中毒 小姊弟肝衰竭獲救

醫師為患兒檢查。(取材自健康時報)

因為村裡買不到退燒藥，內蒙古赤峰市寧城縣一對父母誤給子女服用獸藥退燒致中毒、肝衰竭。北京 友誼醫院重症肝病科隨訪工作人員李日麗7日說：「那個小姑娘通過內科治療好了，過兩天就準備出院了。」

健康時報報導，她口中的小姑娘王萌（化名）前不久因服用獸用退燒藥對乙酰氨基酚注射液，導致中毒、肝衰竭，以亞急性肝衰竭被收治於北京友誼醫院重症肝病科。入院時王萌已經出現精神萎靡等症狀，轉氨酶高達2200U/L多，好在經北京友誼醫院重症肝病科主任、首都醫科大學兒童肝臟移植臨床診療與研究中心副主任孫麗瑩教授內科治療，如今，王萌身體各項指標已逐步穩定，預計下周就能順利出院。

據報導，2022年12月中旬，王萌一家四口人相繼出現發燒的症狀。由於村子裡買不到退燒藥，王萌父母發燒不退後，又用起了之前用過的方子——服用獸用退燒藥對乙酰氨基酚注射液。

「吃到嘴裡苦苦的，沒啥不舒服的感覺。」王萌父親說，這藥原本是給家裡養的幾頭牛備的藥，前些年他們發燒沒藥時也這樣吃過，能退燒。

父母發燒第二天，王萌及弟弟也出現了寒顫、發高燒39℃，父母一時情急也給孩子們服用了一支獸藥乙酰氨基酚注射液。不幸的是，王萌及弟弟服藥後的第三天出現了惡心、腹痛、嘔吐等症狀，但王萌父母錯把服藥後的不良反應認為是新冠病毒的「威力」，後續又間斷給孩子們服用了四至五支獸藥乙酰氨基酚注射液。

但王萌及弟弟症狀仍未見緩解，這才被送去當地醫院進行治療。檢查發現，王萌和弟弟的轉氨酶已經高達3000U/L多和2000U/L多，膽紅素指標變高，凝血變差，肝臟、腎臟功能均有損傷，情況十分危急。經一周的住院治療，王萌和弟弟的轉氨酶雖有下降但狀態仍不理想，醫生建議去北京做進一步治療。

就這樣，2022年12月28日，王萌一家四口分別坐上兩輛救護車，連夜從內蒙趕往北京。王萌和弟弟被分別送往北京友誼醫院和解放軍總醫院第七醫學 中心附屬北京八一兒童醫院進行救治。

「患者當時送過來時精神弱，入院時的轉氨酶是2200U/L多，血氨高，有早期肝性腦病的症狀，凝血也差。」孫麗瑩說，她們當時做了兩手準備，爭取通過內科治療治好，如果治不好，出現肝衰竭繼續加重，可能就需要做肝移植手術 。

幸運的是，如今，轉氨酶已降至200U/L多，相比入院時降了十倍，精神狀態也明顯好了起來。「預計下周就能順利出院。」孫麗瑩說，聽說她弟弟也在八一兒童醫院洪小楊主任那裡通過人工肝三次血漿置換後，如今也脫離了危險，預計能和姊姊一起出院。