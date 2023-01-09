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山西婦疫情前去世 卻有4劑疫苗紀錄 官員這下場

中國新聞組／北京9日電
有山西民眾反映，其母親在疫情出現前去世，近期卻發現她有4劑COVID-19疫苗接種紀錄。圖為中國民眾接種疫苗。（Getty Images）
有山西民眾反映，其母親在疫情出現前去世，近期卻發現她有4劑COVID-19疫苗接種紀錄。圖為中國民眾接種疫苗。（Getty Images）

中國的統計數據向來引發外界諸多質疑。近日，有山西民眾反映，其母親在疫情出現前去世，近期卻發現她有四劑新冠疫苗接種紀錄。當地政府8日通報情況屬實，已將該鄉的黨委書記免職。

每日經濟新聞等媒體報導，根據山西忻州五台縣居民田先生提供的死亡證明、死亡註銷戶口證明、火化登記簿，都證明其母楊粉連於2019年3月去世。

但預防接種憑證顯示，楊粉連去世後，2021年至2022年有4劑疫苗接種紀錄，接種單位是陽白鄉衛生院。

陽白鄉衛生院7日回應稱，「可能是信息錄錯了」。五台縣縣長稱，馬上開始調查，如果屬實將嚴肅追究相關人的責任，「不能弄虛作假」。

對此事件，山西五台縣政府新聞辦公室8日通報稱，立即責成縣紀委監委率領調查。經查，反映的情況基本屬實，現已啟動問責。對負有領導責任的陽白鄉黨委書記和縣醫療集團董事長給予免職處理，對負有直接責任的陽白鄉衛生院院長給予撤職處分，對其他相關責任人給予相應的黨紀政務處分。

上海市去年也曾出現類似例子。一名老人去年8月去世，其家人9月發現老人的新冠核酸報告還在不斷更新，後來官方表示，這是因為一家老人院把兩個同名同姓的人弄錯了。

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