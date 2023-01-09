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中國防疫專家張文宏籲打資源戰 重醫療前端

中國新聞組／北京9日電
各大醫院近期都湧入大量新冠患者。圖為上海長海醫院大廳躺滿病患。(美聯社)
各大醫院近期都湧入大量新冠患者。圖為上海長海醫院大廳躺滿病患。(美聯社)

本報系聯合報報導，中國8日放開國門，對新冠實施較寬鬆的傳染病「乙類乙管」，面對春節將至，社區基層、鄉村等地防疫面臨新挑戰，中國防疫專家張文宏8日表示，將來中國有可能出現數波新冠流行，要迅速在社區建立一整套醫療診療體系。張文宏並認同「這是一場資源戰」的說法。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏8日在上海就新冠疫情發表演講，他坦言每一個大流行的傳染病都有一個大爆發的過程，然後逐漸進入到地方性流行。

上觀新聞報導，在他看來，中國進入大規模流行第一波後，將逐漸進入地方性流行階段，與世界「同步」。他表示，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，就是為地方性流行做準備，也確認了這一流行性疾病，它的流行率會逐次下降。

不過，張文宏也說，「乙類乙管」後，意味著有更多的人會發生感染，因此醫療服務對象必須跨越個體到人群，這將是整個醫療管理和醫療資源重配的問題。

第一財經報導，張文宏認同「這是一場資源戰」的說法。他說：「如果大量人群感染後，一定會消耗大量的資源，這些資源應該更及時有效地向醫療的前端進行轉移。」「我相信，中國具備把新冠疫情變成地方性流行的能力。」張文宏說。

聯合報報導，張文宏舉例，上海正打造「為人群服務」，132位專家下沉到16個區進行指導和培訓，希望社區衛生服務中心對病人能夠進行早治療，迅速在社區建立一整套醫療診療體系。

他認為，社區要抓住治療的黃金72小時，包括營養與退熱的對症支持、氧療、抗病毒治療，和重症者早期對激素合理的使用等。

張文宏說，透過強化社區衛生應對能力，匹配相應的醫療資源和技術力量，就有可能應對大規模的傳染性疾病。「如果沒有強大的基層衛生醫療機構，這些都是做不到的。但這絕不是買台CT就能解決問題的，而需要一套完整的醫療管理系統。」

張文宏認為，將來中國有可能繼續出現數波的新冠流行，具體什麼時間不清楚。「除了醫療資源，我們的科技資源，還有一系列社區管理都要跟上，這樣我們的未來就會充滿希望。」

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