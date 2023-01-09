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衛健委稱新冠中重症約8% 網：匪夷所思 嚴重低估分母

中國新聞組／北京9日電
中國官員稱境內新冠患者肺炎比率約8%，引發質疑。圖為北京高齡患者日前躺在一所醫院急診室。(美聯社)
中國官員稱境內新冠患者肺炎比率約8%，引發質疑。圖為北京高齡患者日前躺在一所醫院急診室。(美聯社)

國家衛生健康委醫政司司長焦雅輝昨天表示，中國感染新冠病毒後出現肺炎人群（意指中重症者）約占8%，占比較低，但因感染基數大，所以出現肺炎的絕對值也是個不小的數目。部分網民則對「占比較低」的說法不以為然批評稱，許多人染疫但未就醫，沒做電腦斷層掃描（CT）的患者大有人在，在嚴重低估分母的情況下，這個比率「匪夷所思」。

央視新聞節目「朝聞天下」8日播出焦雅輝的受訪內容。焦雅輝說，新冠輕型患者會有一些發燒、咳嗽、咽痛症狀，但輕型並沒有肺炎表現；普通型就是出現了肺炎。從2022年中國Omicron臨床病例的分型情況來看，肺炎占比相當低，不到10%，大概8%左右。

針對記者有關為什麼民眾感覺肺炎人數並不少的提問，焦雅輝表示，目前隨著感染基數增大，出現肺炎的絕對數值也隨之增大。中國人口基數大，「再低的比率，如果變成絕對值都是一個不小的數目」。

中央社報導，焦雅輝針對肺炎占比8%的訪問在微博掀起討論。有網民估算，「按50%感染率來算，7億人感染，有5600萬（人）肺炎，不低了這個數」。有人諷刺，「不是輕症、無症狀占99%嗎？」並質疑「連統計上報都沒了，卻能得出個8%」。還有人憂心地說，「8%已經很多了，感染基數太大，別以為這數字很小」、「我們的醫療系統有可能承接這麼大的就診需求嗎？」

一名署名「小兒外科裴醫生」的博主發文分析這則報導時不免好奇，「這8％的肺炎比率是什麼時候的數據？是3、4月上海的數據？還是10月、11月廣州的數據？還是這次全國感染潮的數據？」

另一博主「一玶海岸」也發文質疑國家衛健委拿被高估的分子（近期蜂擁去醫院做CT檢查出肺炎的患者數量），除以被嚴重低估的分母，諷刺「難道全世界各國都不約而同造假，偽造了新冠數據？」

微博 Omicron

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