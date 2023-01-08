春運啟動 農村保健網堵新冠疫情 普設發燒診室

春運7日啟動，大批民眾將返鄉過年，疫情進入「農村保衛戰」。圖為旅客7日在深圳北站候車。（新華社）

春運昨天啟動，疫情 進入「農村保衛戰」，中國當局全力防堵疫情向農村蔓延，要求築牢織密基層的「保健網」，並稱目前98.7％的鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心都已開設發燒診室；同時要求「五級書記」要像抓脫貧攻堅一樣抓農村地區的疫情防控，否則嚴肅追責問責。不過農村「缺醫少藥」困境未解，部分村醫對患者採抗生素及激素等「四件套」治療，專家警告若濫用恐併發症 更多。

對於春運期間的農村防疫，國家衛健委新聞發言人米鋒昨在國務院 防疫記者會指出，農村、社區是保障群眾健康的最後一公里。農村地域廣、人口多、人均醫療資源相對不足。隨著春節臨近，人員流動加大，返鄉人員增多，國務院已向各地派出15個指導組，督促指導農村做好疫情防控和醫療救治準備工作。

國家衛健委基層司司長聶春雷表示，已要求必要的藥品器械要直達村衛生室、鄉鎮衛生院及社區衛生服務中心。同時要求農村地區對重點人群要「早發現、早識別、早干預、早轉診」，預防和減少新冠重症發生。「早發現」主要是對65歲以上的老年人、孕產婦、兒童、殘疾人等重點人群進行一對一包保聯繫，每周聯繫服務不少於二次。

農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智在會中表示，近日印發了「致廣大農民朋友的倡議書」，倡議農民朋友加強自身防護，包括紅白事盡量簡辦，疫情嚴重時減少聚集性活動，避免疫情過快傳播等。

中國官方日前發布「加強當前農村地區新型冠狀病毒感染疫情防控工作方案」，明確要求「五級書記」（省、市、縣、鄉、村）要像抓脫貧攻堅一樣抓農村地區的疫情防控，落實到村到戶，對工作不利、失職瀆職的要嚴肅追責問責。

另據財新網指出，由於農村「缺醫少藥」，加上很多人相信，熬梨湯緩解咳嗽比吃藥更有效，河南農村的梨價最近已經上漲。

澎湃新聞報導，農村資源極其有限情況下，「四件套」（指「抗病毒+抗生素+激素+退燒藥」四種藥物）成了部分村醫克服農村疫情氾濫的現實選擇，通過「掛水」、「打針」使用抗生素和激素類藥物來治療新冠病毒感染。不過專家指出，抗生素和激素則可能造成不良反應和副作用，不可濫用；尤其如果沒有鑑別是否肺部感染，細菌感染用激素可能導致肺部感染的程度加重或相應的併發症。

另自由亞洲電台報導，中國在全國面臨海嘯式疫情下仍不忘進行大外宣。中宣部日前發出通知，要求各地媒體客觀準確報導「各地努力克服疫情，推進經濟高質量發展情況，全面反映各地區各部門穩字當頭、穩中求進的舉措成效」。報導解讀，這是為「展示民眾歡樂祥和、營造昂揚向上的節日氛圍」。