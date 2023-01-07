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國務院春節倡議：農村少聚集少聚餐

記者廖士鋒／綜合報導
中國啟動春運，官方呼籲農村少聚餐少聚集。圖為2022年1月17日春運啟動首日，杭州東站候車大廳乘車旅客明顯增加。（新華社）
中國啟動春運，官方呼籲農村少聚餐少聚集。圖為2022年1月17日春運啟動首日，杭州東站候車大廳乘車旅客明顯增加。（新華社）

中國疫情持續之際，春節即將來臨，對於廣大農村地區的防疫，國務院聯防聯控機制農村地區疫情防控工作專班發出倡議，要求民眾少聚餐、倡導減少聚集活動。

據央視新聞1月6日消息，上述「春節返鄉倡議」分為六個項目，呼籲民眾不恐慌、不焦慮、不信謠、不傳謠、不盲目用藥；同時要求「儘量少聚集、少聚餐」，紅白喜事「儘量簡辦，避免大操大辦」，並宣導通過電話、微信問候等形式拜年。此外還要求民眾主動接種疫苗。

官方指出，新春佳節即將來臨，廣大外出務工農民和大中專學生陸續返鄉，農村地區人員流動加大，新冠疫情傳播風險也隨之加大，「農村地區疫情防控到了最吃勁的時候」。

2023年春運自1月7日起至2月15日止，共計40天，交通運輸部預估，春節返鄉需求將出現「補償式」釋放，40天春運期間客流總量約為20.95億人次，年增99.5%，恢復到疫情前2019年同期的70.3%。

衛健委醫政醫管局局長焦雅輝2日接受央視採訪時就表示，農村地區即將到來的高峰將是一個巨大的挑戰。因為過去三年大家都沒回家過年，今年終於可以回家過年，最擔心的是「這樣可能會出現報復性的城市人流高峰湧向農村，回家過年探親，所以我們更加擔心農村的疫情」。

官媒人民日報旗下健康時報4日引述浙江大學醫學院附屬第一醫院常務副院長裘雲慶表示，多個城市的感染高峰幾乎都已過，接下來重點要關注偏遠農村鄉鎮，建議如老家在特別偏遠的山區，而當地還未出現過疫情，正在感染發病的人應盡量暫緩回鄉，待康復後再返鄉。

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