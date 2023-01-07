中第10版新冠診療方案 由防轉治 不再判定疑似病例

中國推出診療第10版，快篩列診斷標準並廢止集中隔離。(路透)

中國國家衛健委昨發布「新冠診療方案（試行第十版）」，包括將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，和不再判定疑似病例，增加抗原檢測 陽性（即快篩陽性）作為診斷標準，以及不再要求病例「集中隔離收治」等。官媒解讀此方案最大變化是由「防」轉「治」，並強調「快」、「早」、「準」、「合」四個特點。

國家衛健委和中醫藥管理局對「新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）」進行修訂，形成「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」。方案指出，在「乙類乙管」原則下，將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」改為「新型冠狀病毒感染」，主要考慮是病毒致病力減弱，僅少部分感染者會進展為肺炎。

同時，將不再判定「疑似病例」，和增加新冠病毒抗原檢測陽性作為診斷標準，以及不再要求病例「集中隔離收治」。在疾病臨床表現方面變更為「輕型、中型、重型、危重型」，以更符合臨床實際。

第十版方案還將中國已批准上市的抗病毒治療藥物納入新版診療方案；將未全程接種疫苗的老人加入「重症高危人群」；將生命體徵監測、特別是「血氧飽和度」等監測指標，加入重症早期預警指標。

另一方面，北京 市昨也發布「北京市新型冠狀病毒感染防治工作總方案」，涵蓋20條工作內容，以配合「乙類乙管」總方案於8日起實施。

官媒環球時報昨發表社評指出，「新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）」是中國宣布新冠病毒感染由「乙類甲管」調整為「乙類乙管」以來，國家衛健委發布的首個全國性診療指導方案。中國疫情 防控的工作重心已從「防感染」轉向「保健康、防重症」，第十版是確保疫情防控「迎峰轉段」平穩有序做出重要鋪墊。

與過去九個版本的診療方案相比，第十版診療方案的最大變化就是由「防」轉「治」。它有幾個突出特點：一是強調「快」，比如不再判定「疑似病例」等，更好實現快速收治；二是強調「早」，包括將血氧等加入重症早期預警指標，有助於「早發現、早識別、早干預、早轉診」；三是強調「準」，包括用「感染」取代「肺炎」來界定診療範圍，更加符合臨床實際；四是強調「合」，比如強化了新冠與基礎疾病共治理念，以及中西醫結合等。

社評指出，新版診療方案將重點放在了老人、兒童、有基礎疾病人群等脆弱群體上，就是盡可能預防和減少新冠病毒感染重症的發生，這也是「乙類乙管」的重心所在。並指隨著「乙類乙管」即將正式實施，很多準備工作都在持續進行著，出台新版診療方案只是其中一個方面。