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北京不容防疫異議 毛左學者被禁言

中國新聞組／北京7日電
中國政府放寬防疫管制導致疫情大爆發，諸多相挺政府防疫政策的專家屢遭抨擊。中國社群平台微博5日公告，針對1120個發布攻擊專家學者言論的帳號給予禁言處置。圖為上海一家醫院5日的急診室躺滿病患。（路透）
中國政府放寬防疫管制導致疫情大爆發，諸多相挺政府防疫政策的專家屢遭抨擊。中國社群平台微博5日公告，針對1120個發布攻擊專家學者言論的帳號給予禁言處置。圖為上海一家醫院5日的急診室躺滿病患。（路透）

中國政府放寬防疫管制導致疫情大爆發，諸多相挺政府防疫政策的專家屢遭抨擊。中國社群平台微博前天公告，針對1120個發布攻擊專家學者言論的帳號給予禁言處置，包括被網民稱為「毛左」的北大學者孔慶東。

微博管理員指出，依「微博社區公約」等規定，經審查1萬2854則攻擊專家學者等違規貼文，決定對@劉春、@孔慶東、@IN剛剛好、@海浪清洗痕跡、@Halospecial等1120個帳號，視程度予以階段性至永久禁言處置。

公告指出，疫情當前，眾多專家學者及熱心網友積極用專業知識、權威例證助力防疫，但每個人都有自己的看法和立場，不可因觀點不同而惡語相向，甚至發布人身攻擊、引戰對立等違規言論。

孔慶東是北京大學中文系教授，追蹤他帳號的粉絲數逾416萬7000，去年8月20日也曾被微博禁言，當時另一名左派網紅司馬南因捲入美國購置房地產被微博禁言，隨後孔慶東即被封鎖。

孔慶東因不時發表吹捧毛澤東及抨擊「西方資本主義自由化」的論調而被網民稱為「毛左」，至於當時為何處置司馬南卻波及孔慶東微博並未說明，不過網傳「據了解，孔慶東此前曾在微博發表反疫苗、反核酸言論」。

以往孔慶東曾發表不少具爭議性的言論，如他曾批評香港人是狗，指很多香港人不認為自己是中國人，「這種人給人家英國殖民者當走狗當慣了，香港人有很多是好人，但是有很多香港人至今還是狗。」

劉春則是資深媒體人，曾經擔任搜狐視頻首席運營官兼搜狐網總編輯等要職，追蹤他微博帳號的粉絲數超過1200萬。

微博帳號「拆台CT」的網民發文說，劉春被禁言可能跟他不久前抨擊防疫專家吳尊友有關。

據拆台CT的截圖，新浪網新聞中心前主編盧旭寧轉發吳尊友分析今冬疫情的影音，當中吳尊友指出，爭取3年的寶貴時間，迎來病毒致病性減弱、疫苗接種率提高，為優化防控措施創造機會，規避了數百萬人死亡。劉春則留言：「我要說聲謝謝你，X你大爺！」

微博 香港 防疫

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