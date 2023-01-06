新冠病毒又變回去？中國確診者頻現「白肺」

中國近期不斷傳出有新冠感染者出現「白肺」症狀引發關注。（取材自澎湃新聞）

有中國台商返台後確診並出現白肺症狀（嚴重肺炎），目前正插管病危。事實上，去年底中國本土疫情爆發後，各地也不斷傳出確診者出現白肺症狀，甚至因此衍生出各種謠言，如：新冠病毒原始株又出現、病毒的毒株又變回去等等。對此，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏強調，「無論什麼病原體，只要引起重症肺炎，都有可能出現『白肺』」。

由於各種傳聞不斷，中國部分地區甚至出現年輕的確診者擔心自己也出現「白肺」，湧入醫院的CT室要求進行檢查，讓中國國家衛健委不得不邀請權威臨床專家出面說明。

哈爾濱醫科大學附屬第一醫院院長于凱江強調，相關傳聞並非事實。目前中國主要流行的毒株仍是兩個Omicron 流行毒株：BF.7、BA.5，沒有監測到早期的原始毒株，也不是之後的Delta。

張文宏指出，中國短時間內出現大量人群感染，自然會有一定比例的肺炎患者。但可以確定的是，Omicron出現肺炎總的比例，還是遠遠低於Delta和原始毒株。

北京 市呼吸疾病研究所所長童朝暉解釋，「白肺」是臨床工作中一個口語化描述，醫務人員很多情況不會叫「白肺」，而是描述是單側還是雙側、是在上還在下。只有當肺部雙側病變達到75%以上，才叫「白肺」。

童朝暉說，從目前住院病人的情況來看，「白肺」或是重型、危重型比例占到3%至4%。但因肺炎引起呼吸衰竭在臨床上治療是很成熟的，只要就診比較及時，有相當部分的患者可以好轉。

復旦大學附屬中山醫院重症醫學 科副主任鐘鳴表示，感染Omicron後，大部分病人只有上呼吸道症狀，但少數病人是可能演變成肺炎，這和個人免疫狀態和是否存在高危因素有關。

對於如何避免新冠感染導致肺炎？童朝暉說，青壯年得了肺炎，體溫馬上就上來，發燒、咳嗽、咳痰等症狀都很明顯，往往會及時就診。但老年人肺炎可能不發燒，也可能沒有明顯的呼吸道症狀。部分老年人也表達不出來有何特別的症狀，家人有時候也就不重視了，因而延誤就診。

童朝暉指出，由於老年人肺炎的起病比較隱匿，有時沒有明顯症狀。因此要注意，如果老年人突然不愛吃飯，整個人「發蔫」（指精神不振）或嗜睡，就要及時就診。

他並建議，由於冬季也是肺炎高發季節，即便沒有感染新冠，老年人若有基礎疾病，也容易得肺炎。要注意監測呼吸頻率，有沒有胸悶？有沒有呼吸急促等症狀？若血氧飽和度低於93%，就應及時就醫。