中國新版新冠診療方案 不再判定疑似病例和集中隔離收治

中國陸續調整對新冠疫情的防控措施。取自澎湃新聞

在宣布對於新冠進行傳染病「乙類乙管」後，中國國家衛健委6日發布「新冠診療方案（試行第十版）」，內容包括將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」，和不再判定疑似病例，增加抗原檢測 陽性作為診斷標準，不再要求病例「集中隔離收治」等。

據央視報導，中國國家衛健委和國家中醫藥管理局，對《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》進行了修訂，形成了《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》。

方案指出，根據中國國務院 聯防聯控機制綜合組《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」。主要考慮是隨著病毒變異，病毒致病力減弱，感染人體主要表現為咳嗽、發熱、咽痛等，僅有少部分感染者會進展為肺炎。

同時，方案指出，將不再判定疑似病例，和增加新冠病毒抗原檢測陽性作為診斷標準，以及不再要求病例「集中隔離收治」。此外，中國還將進一步優化臨床分型，主要根據感染者病情嚴重程度，分為「輕型、中型、重型、危重型」。

方案還包括，進一步完善治療方法，以及調整「出院標準」等，當患者病情明顯好轉，生命體徵平穩，體溫正常超過24小時，肺部影像學顯示急性滲出性病變明顯改善，可以轉為口服藥物治療，沒有需要進一步處理的併發症等情況時，可考慮出院。

另一方面，北京 市6日也召開記者會，發布《北京市新型冠狀病毒感染防治工作總方案》，涵蓋三十條工作內容，以配合「乙類乙管」總方案於8日起實施。