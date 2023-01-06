北京疫情趨緩 門診急診病患數明顯下降

北京市當局6日說，當地疫情態勢已經趨緩，門診急診病患數已從最高峰明顯下降。圖為3日，北京迎來2023年第一個工作日，上班人潮明顯增加，在公車站排出長龍。中新社

北京 市當局今天說，當地COVID-19疫情 態勢已經趨緩，門診急診病患數已從最高峰明顯下降，但重症患者救治等方面工作依然艱巨。專家此前估算北京感染率已逾8成，疫情於元旦前後接近尾聲。

綜合央視新聞、北京日報報導，北京市6日下午召開疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前，北京疫情態勢已經趨緩，用藥緊缺已經緩解，但門急診、重症患者救治等方面工作任務依然艱巨，容不得絲毫鬆懈懈怠。

北京市衛健委副主任李昂表示，北京發燒門診接診量從2022年12月15日最高峰7.3萬人次，逐漸回落到2023 年1月4日1.2萬人次；急診接診量從2022年12月30日最高峰5.2萬人次，逐漸回落至目前4.2萬人次。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京在對社會人群的變異株監測工作中，暫未發現XBB、BQ.1等變異株的流行，現階段社會面流行的毒株仍以BF.7和BA.5的亞分支BA.5.2為絕對優勢毒株。

中國上月7日全面放開防疫後，北京是疫情蔓延最快的城市。

中國科學院院士陳賽娟團隊和上海市公共衛生臨床中心範小紅團隊近日發表研究論文，初步判斷此輪Omicron疫情感染人數於2023年元旦前後在北京、廣州、上海、重慶等城市接近尾聲。

中國疾控中心流行病學前首席科學家曾光上週估算，北京感染人數可能已超過80%，甚至還有可能更高。