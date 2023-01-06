80歲老父「陽了」沒發燒沒咳嗽 但半個肺都白了嚇壞女兒

浙大邵逸夫醫院為全院近700位新冠患者進行俯臥位通氣指導和服務. (取材自上游新聞)

感染新冠沒發燒、沒咳嗽就可以放心嗎？杭州一女子80歲老父親陽了卻沒症狀，不放心的她決定自費到民營醫院做檢查，這才發現老父親半個肺都白了。醫師指出，年輕人免疫力 強，感染後更容易高燒；老年人免疫力相對低下，感染後不一定會有發燒表現，這也導致很多人因此延誤治療。

上游新聞報導，杭州徐女士說，從12月中旬開始，家人陸續染疫，同住的兩位老人這半個月來，除了上洗手間，基本都待在自己房間裡。徐女士在康復後，為父母親測了抗原，結果發現老爺子居然是陽性，兩條槓很明顯。

徐女士覺得很意外，因為老爺子這段時間沒發燒、沒咳嗽，他自己說除了心跳快一點，平時沒感覺有什麼不舒服。如果一定要說異常，那就是那天早上胃口不太好，就吃了一碗白粥。雖然外表「無症狀」，但連續兩天測血氧，濃度最低時掉到了91、92。

徐女士說，看到老父親精神蠻好喉嚨梆梆響，剛開始她和先生也猶豫過是不是不要去醫院折騰了。這個時候去醫院，不管急診還是門診，肯定要排長隊。但後來還是不放心，於是找一家民營醫院拍CT。一檢查完，醫生馬上建議他們上綜合性大醫院急診，因為「上半個肺基本都白了」。

報導指出，浙江省人民醫院呼吸內科副主任醫師邵方淳說明，60歲以上的老年人，尤其是65歲以上高齡、沒有接種過新冠疫苗的患者，又有各種慢性基礎疾病，包括慢性肺病、心臟病 、糖尿病、肥胖 症、腫瘤患者，使用免疫抑製劑以及需要定期透析治療的人群，更需要關注是否有肺部感染。

邵方淳說，近期來門診就診的患者中，約10%-20%都患有肺炎，尤其是一些有基礎疾病的老年人，往往發現時病情已經比較嚴重了。

門診有位77歲的老伯沒有發燒，咳嗽也不多，結果CT檢查發現雙肺瀰漫多發斑片狀磨玻璃影及實變影，邊緣模糊，兩肺葉受累面積占比竟超過75%，呈典型「白肺」表現。

邵方淳說，年輕人免疫力強，感染後免疫系統激發，更容易高燒；老年人免疫力相對低下，所以感染後不一定會有發燒表現，這也導致很多人沒有引起重視，延誤了治療。