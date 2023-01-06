不含抑制病毒成分 印度新冠仿製藥疑造假 9成5沒效

綠色包裝的仿製藥。(取材自南方+)

輝瑞 新冠口服藥奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）在中國「一盒難求」，不少民眾網上求購印度 仿製藥。華大基因近日檢測 150份民眾送檢仿製藥物發現，其中142份不含新冠病毒抑制成分「奈瑪特韋」，比例高達九成五。華大基因CEO尹燁及多位民眾批評這是「謀財害命」。媒體引述涉事印度藥企對此證實稱這是代工廠太貪婪，「不在乎人命」。

文匯報報導，中國居民購買輝瑞授權的新冠仿藥渠道多來自印度、寮國（又譯「老撾」）等地，其中最暢銷的為「綠盒」（Primovir）和「藍盒」（Paxista）兩種仿製藥最為知名。

華大基因CEO尹燁在微博上發布仿製藥檢測結果信息稱：「 截至1月5日20:00，累計收到樣本156份，已完成檢測並發送結果通知150份，其中只有8份有效成分Nirmatrelvir，已買綠盒需要用藥的朋友們慎重」。尹燁並說，簡單講，就是這個仿製藥是黑心「假藥」；之後又取了其他同批次藥物，結論一致，均為「狸貓換太子」的產品。

Paxlovid是由利托那韋（Ritonavir）和奈瑪特韋（Nirmatrelvir）組成的複合藥。尹燁表示，華大質譜團隊對一款Paxlovid仿製藥做檢測，發現當中缺少了抑制新冠病毒在人體內增殖的奈瑪特韋，該成分實際為Oseltamivir（奧司他韋，一種抗流感藥物）。這意味送檢藥物偷換了抑制新冠病毒的有效成分，而在民眾購買作為救命藥的當下，「這就是謀財害命」。

事件引發中國購藥居民的憤懣與恐慌。一位遼寧的居民在獲知所購「綠盒」是假貨時傷心地表示，吃了後才被告知是假藥。他已打算報警。另有一位浙江杭州居民說，他在12月時便已購買「綠盒」，12月15日該藥從印度發貨，近日剛寄到，「家裡有癌症病人感染新冠病毒，正在等藥，但現在卻不敢吃了，希望能夠委託記者對藥品進行鑑定」。

每日經濟新聞引述科創板日報報導，涉事印度藥企相關負責人對此證實：「我們最初銷售Primovir時，原料藥（API）的需求量沒有那麼大。後來隨著需求增長，代工廠生產了不含奈瑪特韋原料藥的Primovir，因此新的Primovir是無效的。我們也從Primovir（包裝盒上）刪除了我們的名字和號碼」。他並補充道「該代工廠很貪婪，不在乎人命。」