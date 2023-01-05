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一盒輝瑞Paxlovid 2480元炒到1.2萬 天津逮黃牛

中國新聞組／北京5日電
輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（路透資料照片）
輝瑞新冠口服藥Paxlovid。（路透資料照片）

據天津政法微信公眾號消息，天津成功查處一起利用微信「朋友圈」倒賣輝瑞新冠口服藥Paxlovid（奈瑪特韋片）的違法行為。案件顯示，1盒Paxlovid被黃牛加至1.2萬元人民幣(約1741美元)的價格出售。目前案件仍在處理中。而推特網友則表示，在疫情嚴重的北京，一盒Paxlovid被炒高到5萬元。另外，為了解決藥荒，中國國家藥監局一周內速審批26項藥物上市。

據香港文匯網報導，隨著中國疫情海嘯，網路上逐漸出現「黃牛倒賣輝瑞新冠藥」、「輝瑞新冠藥被黃牛炒到上萬元」等訊息。天津市市場監管執法總隊與市公安食藥環總隊3日展開聯合行動，對祁某輝微信「朋友圈」，推送銷售輝瑞新冠治療藥Paxlovid的舉報線索，進行了深入調查。

經查明，涉案人員祁某輝的弟弟祁某旭利用其在某有限公司工作便利，取得兩盒輝瑞新冠治療藥Paxlovid，並將其中1盒以7000元的價格銷售給賈某杰。賈某杰又以1.2萬元價格將藥品銷售出去。而賈某杰此前也曾利用工作便利，以1890元價格購進1盒Paxlovid，並以7000元價格銷售出去。目前，案件正在辦理中。

另據北京醫院消息人士指出，目前一盒Paxlovid，透過輝瑞代理商買到的零售價是2480元。但市面上，已經炒到5萬元，而且經常是有錢買不到貨。他表示，由於大量的人感染新冠確診，而患慢性病的老人感染者眾多，家人們寧可花大錢買藥，也不願再去大醫院排隊，因為急診室都擠滿了人。

另據證券時報報導，為滿足市場對防疫感冒藥物的突增需求，中國國家藥監局2022年12月30日批准布洛芬混懸液（另譯依普芬懸液劑）等12個新冠病毒感染對症治療藥物上市，並應急引進默沙東新冠口服藥；本月3日快速審批13項藥物上市，過去一周內累計已有26項藥物獲批上市。

輝瑞 微信 北京

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