輝瑞口服藥被炒到7000美元 天津查處倒賣新冠藥品

輝瑞研製的奈瑪特韋片/利托那韋片組合包裝（Paxlovid）新冠口服藥。（路透資料圖片）

據天津政法微信 公眾號消息，天津市場監管部門聯合公安 部門組織開展相關專項執法檢查，並成功查處了一起利用微信「朋友圈」倒賣輝瑞 新冠治療藥奈瑪特韋片的違法行為。案件顯示，一盒輝瑞新冠治療口服藥奈瑪特韋片（PAXLOVID），被黃牛加至1.2萬元人民幣（約1742美元，下同）的價格出售。目前案件仍在處理中。而推特網友則表示，在疫情嚴重的北京，一盒奈瑪特韋片被炒高到5萬元人民幣（約7258美元）。

據香港文匯網，隨著中國疫情海嘯，網路上逐漸出現「黃牛倒賣輝瑞新冠藥」「輝瑞新冠藥被黃牛炒到上萬元」等訊息。2023年1月3日，天津市市場監管執法總隊與市公安食藥環總隊展開聯合行動，對祁某輝微信「朋友圈」，推送銷售輝瑞新冠治療藥奈瑪特韋片的舉報線索，進行了深入調查。

經查明，涉案人員祁某輝的弟弟祁某旭利用其在某有限公司工作便利，取得2盒輝瑞新冠治療藥奈瑪特韋片，並將其中1盒以7000元的價格銷售給賈某傑。賈某傑又以1.2萬元價格將藥品銷售出去。而賈某傑此前也曾利用工作便利，以1890元價格購進輝瑞新冠治療藥奈瑪特韋片1盒，並以7000元價格銷售出去。目前，案件正在辦理中。

天津市場監管部門表示，根據中國《藥品管理法》相關條款規定，經營藥品需取得《藥品經營許可證》，情節嚴重的，將面臨數罪並罰並追究刑事責任；藥品生產、經營流通企業要嚴格依法明碼標價，切實做到價簽齊全、貨簽對位、標示醒目，不得私自加價、胡亂漲價、哄抬物價、操縱市場價格，擾亂市場價格秩序。

另據北京醫院消息人士指出，目前一盒奈瑪特韋片，透過輝瑞代理商買到的零售價是2480元人民幣。但市面上，已經炒到5萬元人民幣，而且經常是有錢買不到貨。他表示，由於大量的人感染新冠確診，而患慢性病的老人感染者眾多，家人們寧可花大錢買藥，也不願再去大醫院排隊，因為急診室都擠滿了人。