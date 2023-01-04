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李克強：要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力

記者林茂仁／即時報導
中國國務院總理李克強。（新華網）
中國國務院總理李克強。（新華網）

中國國務院總理李克強表示，要部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩價等工作，保障群眾生活和企業生產需求，要求抓實抓細重點民生工作，確保群眾過好春節。

央視新聞聯播4日報導，李克強3日召開國務院常務會議指出，過去一年物價保持平穩，糧食、能源穩定供應能力提升，為穩經濟、保民生提供了有力支撐，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，強化重要民生商品等保供穩價，確保春節市場供應充足和價格平穩。

李克強表示，要壓實「米袋子」省長負責制、「菜籃子」市長負責制，及時做好市場調配，抓好其他重要民生商品供銷對接。做好春耕備播準備，進一步抓實糧食生產、夯實穩物價基礎。

李克強說，要千方百計提高醫療、防疫物資供給能力，支持重點企業滿負荷生產。加強藥品等物資調配，保障醫療機構、居家患者、養老院、農村地區等需求，為防疫提供保障。對納入醫保範圍的看病和藥品費用應報盡報。

會議強調，要進一步抓好能源保供。持續釋放煤炭先進產能，支持能源企業節日安全正常生產，做好電力、天然氣頂峰保供預案。要持續保障交通物流大動脈、微循環暢通，支持物流企業合理調配運力，關心關愛快遞等人員，保障春節期間郵政快遞穩定運行。要加強市場和價格監管，依法查處囤積居奇、哄抬價格等行為。

會議指出，春節臨近，要扎實細緻做好重點民生工作。是切實保障農民工工資支付。以工程建設領域為重點，政府工程和國企專案欠薪的要立即整改，力爭春節前全部清償。統籌協調解決商貿等行業困難企業欠薪問題，力爭春節後農民工就業、返崗穩中有升。

會議要求，要及時足額發放低保、救助、失業補助等資金，對因疫因災困難群眾予以臨時救助，兜牢基本民生底線。並且要一絲不苟抓好安全生產，壓實責任，強化重點領域隱患排查整治，加強人員密集場所值守，堅決防範重特大安全事故。健全極端天氣等應急預案，確保交通、能源、通信等基礎設施安全穩定運行。

李克強 國務院 防疫

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