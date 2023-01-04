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廣州抗疫藥品供應依然緊張 民眾搶購寄給老家親友

記者賴錦宏／即時報導
目前廣州藥店的快篩劑盒、N95口罩供應已得到緩解，但退燒藥、抗流感藥物仍十分緊缺。（取自香港文匯網）
目前廣州藥店的快篩劑盒、N95口罩供應已得到緩解，但退燒藥、抗流感藥物仍十分緊缺。（取自香港文匯網）

近日，「廣東藥企日產300萬片布洛芬」、「粵產1.3億片布洛芬將陸續上市」之類的新聞，一度讓廣州市民對藥品供應有了信心。不過，作為第一波放開的廣州市，當前各大藥店藥品供應緊張的局面並未改善，甚至一些此前能夠買到的抗流感藥物也處於缺貨狀態。

據香港文匯網報導，廣州市荔灣區花地街道一家品牌連鎖藥店，快篩劑、N95口罩被擺放在顯眼位置，卻乏人問津。但當顧客提出購買布洛芬等兩種退燒藥時，工作人員告知「退燒藥都沒有了！」

不僅退燒藥沒有了，「連花清瘟膠囊」也缺貨。工作人員介紹，這幾天這兩種藥都沒有貨，特別是連花清瘟膠囊，一直缺。不僅這兩種「網紅藥」不見蹤影，其他普通抗流感解熱類藥品的貨架上也空空如也。

在附近另外一家國資背景的藥店，感冒靈膠囊、雙黃連口服液、抗病毒口服液等，藥架上都貼出了「補貨中」的告示。

缺藥狀態為何會持續近一個月？藥店工作人員表示，根據他們與供貨商的交流，目前，廣東各大藥企都在加大力度生產，但先期優先供應給各大醫院，畢竟醫院門急診和住院部承擔了大量的救治工作。

廣州各大藥店目前基本都建立了客戶微信群。藥店工作人員說，一旦有藥，他們就會在群裡通知。像「布洛芬」之類的常用藥，通知發出後不到5分鐘基本就會被搶購一空。

此外，不少廣州市民或在穗打工人員，因為老家藥品供應緊張，紛紛買藥寄回去。一些提前返鄉的人，也會買一些備用藥品帶回家。

據廣州市民陳先生表示，此前，已有多名老家親友來電，希望從廣州購買一些退燒藥、抗病毒藥，寄回老家，緩解當地「用藥荒」的局面。最終，陳先生通過朋友代購及自己在線下渠道購買，將布洛芬、抗病毒口服液以及一些兒童專用藥寄回了老家。

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