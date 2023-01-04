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「陽康」夫妻備孕 醫師曬出精子對比圖 勸「再等3個月」

中國新聞組／北京4日電
男性感染新冠前後的精子數量及質量對比。（取材自微博）
男性感染新冠前後的精子數量及質量對比。（取材自微博）

湖北一對夫妻「陽康」之後著急備孕，想知道有沒有什麼影響。醫生曬出感染前後的精子對比，建議備孕人群再等三個月。

綜合媒體報導，醫生表示，在顯微鏡下顯示：沒陽之前，精子數量多跑得快；陽之後，精子數量少質量差，都老化了。精子怕高溫的環境，發熱後會導致精子質量變差，精子生長周期大概在三個月左右，建議備孕人群再等三個月。

有男網民表示感染新冠病毒後生殖器疼痛，擔心影響生育功能。生殖醫學權威專家、武漢同濟醫院生殖醫學中心教授章漢旺表示，短期內會影響精子質量下降，三至六個月會恢復正常，目前尚無研究表明影響生殖功能。

章漢旺說，「精子的生存環境 在35攝氏度左右 。 新冠感染後人會發燒， 特別是高熱的這一部分人 ，像這樣的情況下，短期內精子質量是有影響的，但是會不會造成永久性的傷害，這個很難說。」

他說，「新冠病毒畢竟是呼吸道感染，在感染新冠後如果不合併睪丸炎，或者是沒有病毒進入到睪丸去，它引起的損傷就很小。 所以我們不能簡單的說新冠到底對生殖功能有沒有影響。 對這類情況的患者，可能還需要有大量病例來觀察。 我們說病毒感染可能會引起全身的症狀，全身的症狀可能會引起整個人體的機能都會下降，從這個角度來講，它可能是短期影響生殖功能，但是有沒有長期影響，那麽就需要有待觀察。」

章漢旺表示，經過三年的抗疫以後，病毒的毒性逐漸在下降，但大家對新冠的恐懼還是存在一定的陰影。 不能說完全是因為這個新冠病毒直接造成的，也有很大一部分是心理上的障礙，像這種情況，大家不必太恐慌，而且即使是有一點點下降，應該也不會影響到生殖功能。在臨床觀察過程當中，如果真有導致生殖功能喪失的這種情況，一定會有很多文章爆出來，所以說，像這樣情況的話，可能多半是心理因素。三到六個月以後，基本上都會恢復正常。

男性感染新冠前後的精子數量及質量對比。（取材自微博）
男性感染新冠前後的精子數量及質量對比。（取材自微博）

醫學 高溫 武漢

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